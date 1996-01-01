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Подготовка к саммиту АТЭС-2012: итоги года

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Итоги 2009 г. по подготовке Владивостока к саммиту АТЭС специально для "ЗР" подвел глава ФГУ "Дальневосточная Дирекция Росстроя" Евгений РОГОЗА.

За прошедший год сделано очень многое. Самое главное - началось строительство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в поселке Аякс на острове Русском. Если в мае, когда начинались подготовительные работы, на многих участках красовался лес, то сегодня там одновременно возводятся корпуса гостиничных комплексов "Северный" и "Южный".

Я упоминаю этот объект в первую очередь потому, что мы, ФГУ "Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ", являемся государственным заказчиком этого объекта. Сегодня собраны металлокаркасы практически всех гостиничных корпусов, а на некоторых из них уже сделаны перекрытия и устанавливаются стены.

На полуострове Саперный проложены асфальтовые дороги для нужд строителей - впервые в истории острова. В связи со строительством ДВФУ, начала работу "гражданская" заправка - раньше топливо было только у военных или закупалось на материковой части Владивостока. Создана инфраструктура жилых городков строителей на острове, на полуострове Саперный круглосуточно несет дежурство милиция. Начались работы по возведению Приморского океанариума на мысе Житкова. Круглосуточно работает штаб строительства на Аяксе. Таких масштабных преобразований остров Русский не переживал никогда.

На острове заканчивается строительство пяти причалов грузового терминала. Эти причалы уже принимают грузы и снабжают островные стройки необходимым количеством песка, камня, бетона и металлоконструкций.

Жители Владивостока видят, какими темпами сооружаются оба моста - на остров Русский и через бухту Золотой Рог. Сегодня уже никто не сомневается, что при таком темпе строительства они начнут функционировать в 2012 г. - в прошлом году хватало скептиков, которые в этом сомневались.

Отдельно отмечу начало масштабных работ по реконструкции аэропорта "Владивосток". Реконструирована одна из взлетно-посадочных полос, начались работы по созданию пассажирского терминала.

Строители приступили к долгожданным работам по расширению федеральной трассы М- 60 "Уссури" и строительству дороги-дублера "поселок Новый - Де-Фриз - Седанка". Это инфраструктурные изменения, улучшающие качество жизни как в отдельно взятом Владивостоке, так и во всем Приморье. Нельзя забывать и о том, что в 2009 г. началась работа по строительству очистных сооружений Артемовского гидроузла и Центрального планировочного района Владивостока. Это значит, что у города появится чистая вода и нормальная канализация. Мы видим, что темп работ нарастает, и в 2010 г. не только темп строительства ускорится, но и объемы возводимого возрастут. Так, например, дорожное строительство в рамках саммита будет сопровождаться десятикратным ростом объемов.

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