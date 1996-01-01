Концепция создания ДФУ до сих пор не озвучена

В уходящем году во Владивостоке началось строительство корпусов Дальневосточного федерального университета (ДФУ). Темпы строительства впечатляют - за пять месяцев на месте, где даже не было тропинок, сегодня уже завершаются работы по возведению металлических каркасов, а на некоторых корпусах строители уже закладывают стены. А вот о том, какой будет "начинка" федерального университета, до сих пор остается неизвестным широкой общественности.

Так станет ли ДФУ локомотивом, который потянет экономику всего региона в инновационное завтра? Или выделенные государством миллиарды будут потрачены на смену вывески, которая на деле мало что изменит?

За последний год в Приморье начали реализовываться самые разные проекты, и все без исключения обсуждаются широкой общественностью: плюсы и минусы прихода газовой трубы, проекты строительства океанариума и театра оперы и балеты, перспективы создания судостроительных верфей - по каждому из этих поводов проводятся круглые столы, общественные слушания, высказываются эксперты. А вот о том, каким будет главный вуз федерального округа, ни слова. Более того, в вузовской среде о федеральном университете говорят как-то вскользь, очень неохотно и только общие слова. О диалоге и вообще речи нет.

Хотя именно в споре и рождается истина. И интеллектуальный цвет региона, сосредоточенный в Приморье, с легкостью мог бы решить задачу под названием "Каким должен быть Дальневосточный федеральный университет" и создать действительно самый сильный вуз в регионе. Но этого пока не случилось. И в агентстве по образованию от Приморья лежит три концепции создания ДФУ, ни одна из которых в чистом виде агентство не устраивает. Ну а уж если в друзьях согласья нет, то Москва наверняка примет свое решение. Понятно, что нам оно не понравится и вряд ли будет отвечать потребностям местной экономики. Но махать кулаками будет уже поздно.

Как говорят в кулуарах, скорее всего, Москва примет решение присоединить к Дальневосточному государственному университету (ДВГУ) несколько учебных заведений гуманитарно-экономического профиля. С одной стороны, в этом есть свой резон - такой университет через несколько лет имеет все шансы стать заметным и в Дальневосточном, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что привлечет студентов из-за рубежа. Но в этом случае острейшим образом встает вопрос о судьбе инженерного образования. Получается, что федеральный университет получает более высокий статус, а следовательно, и более мощное финансирование, и более высокую зарплату преподавателей, и целый ряд других привилегий. Следовательно, гуманитарно-экономическое направление развивается более стремительно, и именно в этот вуз стремятся попасть лучшие абитуриенты. В то же время концепция развития Дальнего Востока сегодня подразумевает открытие новых производств и даже появление новых отраслей, а это значит, что экономике региона в большей степени нужны не экономисты и юристы, а строители, нефтяники, судостроители. Открытие таких направлений подготовки в федеральном университете возможно, но на становление этих специальностей в новом вузе уйдет не меньше 5-6 лет, а инженерное образование на Дальнем Востоке уже имеет свою историю, свои научные школы и потенциал для развития. Но для того, чтобы дать импульс к дальнейшему развитию, им необходимо также выступать единым фронтом. И, вполне возможно, тоже претендовать на какой-то особый статус, который позволит ускоренно развивать столь необходимое региону направление.

Непонятна ситуация и с судьбой медицинского образования. Губернатор Приморья настаивает, чтобы в федеральном университете был создан медицинский факультет. Но какие направления подготовки перейдут под крышу федерального университета, а какие останутся в ВГМУ? На этот вопрос тоже пока нет однозначного ответа, как нет и дискуссии по этому поводу.

Ну а нет окончательной концепции создания университета, не озвучена и фигура первого руководителя. А между тем уже даже строители корпусов будущего университета говорят о том, что очень бы хотели видеть хозяина, который бы уже сегодня был заинтересован в будущих объектах.

Стоило бы уже сегодня озаботиться и подготовкой кадров для будущего университета - ведь, как известно, возрастной состав профессорско-преподавательского состава в вузах Приморья достаточно высок, а тех, кто придет им на смену - молодых, перспективных, амбициозных, готовых создавать инновационные продукты, - нужно готовить уже сегодня. Но такой возможности практически нет ни в вузах, ни в ДВО РАН. Например, в одном из самых прорывных подразделений ДВО РАН - Институте автоматики и процессов управления - самая большая проблема - это трудоустройство успешных аспирантов. А ведь через несколько лет эти люди понадобятся в новом университете. Но вот останутся ли они до того времени в науке, большой вопрос.