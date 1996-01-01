Энергетики запустили мини-ТЭЦ на Русском

На о.Русском энергетики провели успешный пуск первой газотурбинной установки в рамках наладочных работ на строящейся ТЭЦ "Северная". Об этом "ЗР" сообщила служба по связям с общественностью ЗАО "Распределенная энергетика".

Теплоэлектростанция нужна для обеспечения электроэнергией и теплом зданий строящегося Дальневосточного федерального университета и других объектов саммита АТЭС-2012. Всего на о. Русском строят 4 мини-ТЭЦ суммарной электрической мощностью 62 МВт и тепловой мощностью около 200 Гкал. Они базируются на эффективных газотурбинных установках, способных работать на двух видах топлива - газе и дизеле. До 2012 г. мини-ТЭЦ предстоит использовать жидкое топливо. А после прокладки газопровода с Сахалина до Владивостока станции смогут без дополнительных затрат перейти на природный газ.