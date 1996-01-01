Посол АТЭС во Владивостоке

На прошлой неделе Владивосток посетил программный директор секретариата АТЭС Пак Юн Су. Этот один из руководящих сотрудников организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прибыл во Владивосток, чтобы на месте ознакомиться с ходом подготовки к предстоящему саммиту АТЭС-2012.

Пак Юн Су принял участие в Приморской венчурной ярмарке "Российский Дальний Восток - инновационный прорыв в Азиатско-Тихоокеанский регион". Его интерес к этому мероприятию вызван тем, что программный директор секретариата АТЭС курирует в своей организации вопросы внедрения инноваций в мировую промышленность и надеется познакомиться во Владивостоке с проектами, соответствующими этому уровню.