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100 000 кубометров железобетона уже ушло на Русский мост
Что такое пилон, сегодня знают все владивостокцы, которые следят за поднимающимися опорами двух мостов - через бухту и через пролив. Пилоны золоторожского моста уже на виду. Пришли новости и со стройплощадки Русского моста.
Здесь на пилоне М-7 на началась подготовка к бетонированию ростверка. Устройство всех 120 буронабивных свай, которое велось прямо с воды, закончено. Для проведения дальнейших работ свайное поле огорожено от бурных вод пролива Босфор Восточный шпунтом. Как рассказал старший прораб Виталий ГРИЦУК, сейчас идет выравнивание дна котлована гравием и песком, - а это где-то 170 вагонов. Как заявила пресс-служба СК "Мост", бетонирование ростверков пилонов планируется начать в первой половине ноября. Только для фундамента пилона М-6 понадобится более 3000 кубометров бетона. Всего на строительстве мостового перехода уже уложено почти 100 000 кубических метров прочного железобетона.
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