Кризис не помешал строительству «приморской Рублевки»

Преимущества капиталовложений в земельные участки всего лишь одной фразой обозначил когда-то Марк ТВЕН: «Покупайте землю – это единственный товар, который больше не производят». Применительно к земле в черте Владивостока это особенно актуально. Тем более, если речь идет не о точечной жилой застройке, а об организованном коттеджном поселке. Презентация нового жилого проекта «Орлиное гнездо» прошла 16 октября в одноименном ресторане.

Благодаря присутствию руководителей и владельцев компании, архитектора проекта, юристов и представителей предприятий-партнеров событийное мероприятие стало полноценной рабочей площадкой: гости вечера получили четкие и компетентные ответы на вопросы, касающиеся стоимости и расположения свободных земельных участков, юридической защищенности сделки, нюансов строительства, организации инфраструктуры поселка и т.д. А установленный в зале макет поселка позволил взглянуть на проект с высоты птичьего полета, разобравшись в его нюансах и «примерив» ощущения жильцов.

«Я неслучайно называю наш проект «приморской Рублевкой»: по статусу, инфраструктуре и техническим возможностям он действительно будет соответствовать этому званию, - сказал в приветственном слове председатель правления группы компаний «Орлиное гнездо» Николай КОЧЕТКОВ. – Особо хочу подчеркнуть, что земля оформляется в собственность покупателя с момента заключения договора. Это ли не лучшая гарантия сохранности вложений, особенно в период кризиса? И это последняя свободная земля во Владивостоке, пригодная для строительства организованного коттеджного поселка, остальные варианты находятся за городом. Будущие собственники могут приобретать участки отдельно, возводя дома по индивидуальным проектам, либо войти в состав ТСЖ, что облегчит будущее строительство, будь то получение разрешений и технических условий, обустройство мест общего пользования и т.д. И мне очень приятно видеть среди гостей молодые лица, что еще раз доказывает: молодежь умеет не только зарабатывать деньги, но и грамотно их тратить, вкладывая в непреходящие ценности».

Что же представляет собой новый поселок? «Орлиное гнездо» находится в городской черте – в пяти минутах от 1000-коечной больницы и «Лесного квартала», по соседству с двумя уже обжитыми коттеджными поселками. Рядом - супермаркет, медицинский центр, школа и детсад для одаренных детей. Автомобильные выезды из поселка ведут к «Заре», улицам Кирова и Русская, а объездная дорога, которая уже строится за счет федерального бюджета, сократит время до центра города до 7-10 минут даже в напряженные будни.

Поселок включает 64 земельных участка площадью от 9 соток (при желании их можно объединять), отдельно предлагаются два участка – 50 соток и 1 га. Три строчки таун-хаусов по 10 домов каждая состоят из 3-этажных домов площадью 250-340 кв. м с земельными участками 2-2,5 сотки. Генпланом предусмотрена VIP-зона, куда въезд будет ограничен. Застройка «Орлиного гнезда» будет происходить по схеме организованного коттеджного поселка западного типа, по утвержденному генплану будут созданы дороги и инженерные и телекоммуникации, обустроены места общего пользования и зоны отдыха. Между домами не будет глухих заборов, лишь декоративные: надежная система охраны обеспечит полную безопасность жителям поселка.

По словам архитектора проекта Андрея КОНДРАТЬЕВА, ему было интересно работать над столь необычным проектом. Расположение участков на южном и западном склонах сопки не только обеспечивает хороший вид на Амурский залив из окон каждого дома, но и позволяет использовать интересные планировочные решения. Большинство участков террасированы, причем подпорные стенки будут невысокими, и при грамотном ландшафтном дизайне их легко облагородить.

Уникальность проекта отмечает и генеральный директор компании «ДомоЦентр» Антон ТИТОВ. Его компания уже разработала для поселка оригинальный проект таунхауса по новой немецкой технологии фахверк: со свободной планировкой и стеклянными фасадами. Впрочем, будущие жильцы поселка не ограничены в свободе выбора: можно купить участок вместе с домом, заказать его строительство у подрядчиков «Орлиного гнезда» или приобрести только землю, а застройщика выбрать самому.

«Познакомившись с проектом нового поселка, не могу не отметить: это действительно новое качество жизни для Владивостока, - поделился своим мнением руководитель Управления Минпромторга России по Приморскому краю Олег ЛИПАЕВ. – И кто сказал, что сегодня неподходящее время для новых проектов? Любой кризис рано или поздно заканчивается, а вложения в землю были и остаются самыми выгодными и перспективными».

Действительно, сегодня, когда люди испытывают стойкую потребность в персонализации, подобные предложения очень своевременны. Хотя продажи начались недавно, треть участков под индивидуальную застройку и большая часть таунхаусов уже проданы. Ощущения от жизни в собственном доме несравнимы с теми, что испытывают жильцы многоэтажных домов, пусть и очень престижных. Преимущества комфортабельного загородного дома, «скроенного» по «меркам» твоей семьи, без малейших следов чужой энергетики, да еще и в черте города, перевешивают все аргументы, оправдывающие жизнь в каменных джунглях.