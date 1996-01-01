Сингапурское чудо

Когда речь заходит о самом страшном заболевании - онкологии, то чаще всего приходится слышать о статистике смертности. Страх перед этой болезнью приводит к негативным последствиям - диагноз "рак" многие воспринимают как приговор. Между тем, современная медицина в борьбе с этим недугом достигла таких высот, что уже гораздо актуальнее говорить о положительных моментах. Например, о том, что многие виды рака поддаются полному излечению.

Именно такие, позитивные цели преследовали организаторы семинара "Современные методы диагностики и лечения в онкологии", который прошел на прошлой неделе в отеле "Хенде". Представители сингапурского онкологического центра Parkway рассказывали собравшимся о новых методиках лечения рака, красной нитью проводя главную мысль: "Рак - это не приговор".

Досье Онкологический центр компании Parkway расположен на базе трех госпиталей - Mount Elizabeth, Gleneagles и East Shore. Parkway предлагает всестороннее лечение онкологических заболеваний, которое осуществляется командой высококвалифицированных профессионалов.

"Очень многие виды рака можно вылечить, - с этого начал свое выступление медицинский директор Онкологического центра Parkway, онколог АНГ Пенг Тиам. - А для того, чтобы лечение оказалось наиболее успешным, необходимо начинать с точной диагностики. Чтобы повысить качество диагностики рака, онкологический центр Parkway использует самый современный метод - позитронно-эмиссионную томографию. Этот метод позволяет распознать месторасположение, структуру и анатомию раковой ткани. Сканирование проводится путем введения радиоактивной глюкозы в вену. Глюкоза накапливается именно в месте скопления раковых клеток, и доктор видит точное месторасположение опухоли".

Для наглядности доктор Анг продемонстрировал собравшимся снимки пациентов, которым была проведена такая диагностическая процедура: орган, в котором сосредоточены раковые клетки, светится особым красновато-синим цветом, привлекая внимание и как бы прося о помощи.

После того, как точный диагноз поставлен, специалисты центра начинают лечение. Причем в каждом случае курс необходимых процедур расписывается индивидуально. Как говорят специалисты центра: "Мы лечим не болезнь, а пациента".

Ключом к эффективному лечению рака является многосторонний подход с привлечением различных специалистов. В центре используются разносторонние методы, которые могут включать в себя - в зависимости от стадии заболевания и состояния пациента - хирургическое вмешательство, лучевую и химиотерапию в различных комбинациях. Причем в каждом из направлений лечения используются самые современные технологии.

"Еще не так давно, применяя хирургическое лечение при онкологических заболеваниях, врачи считали, что чем масштабнее операция, тем она более эффективна, - продолжает доктор Анг. - Сегодня это уже не так. Очень часто мы используем малоинвазивную и реконструктивную хирургию и добиваемся максимального эффекта. Вместе с хирургами в центре работает команда анестезиологов и врачей интенсивной терапии, а также врачи-физиологи и специалисты по реабилитации. Так что послеоперационная смертность в нашем центре сведена к нулю".

Еще одно достижение современной медицины, которое активно используется в центре Parkway, это томотерапия - лучевая терапия с визуальным контролем. "Мы были первыми в Юго-Восточной Азии, кто начал применять этот метод, - рассказывают специалисты центра. - Эта система безболезненно доставляет точно отмеренные дозы радиации в область опухоли с минимальным воздействием на окружающие здоровые ткани".

Большинство последних инноваций в лечении рака связано с разработкой новых химиопрепаратов. И это направление также активно развивается в центре Parkway. "Сейчас у нас есть больше лекарств, чем раньше. И они более эффективны. Лекарства, которые мы используем, вызывают меньше побочных эффектов, а некоторые из них позволяют избежать выпадения волос, тошноты и других серьезных осложнений. При некоторых видах рака мы используем только химиотерапию, и это дает очень хороший эффект", - продолжает доктор Анг.

Немаловажным фактором успеха в лечении онкологических заболеваний является постоянное сотрудничество медицинского персонала и пациента. "Я всегда верил в важность многостороннего подхода при лечении онкологических заболеваний. Онкологический центр Parkway собрал вместе ведущих докторов различных специальностей, высококвалифицированных медсестер и парамедиков, чтобы обеспечить наилучшее лечение каждому пациенту".

Кроме доклада о современных достижениях в области лечения онкологии во Владивостоке доктор Анг провел бесплатные консультации для онкологических больных. И такие встречи будут теперь регулярными.

Однако в сингапурской клинике Parkway Health лечат не только онкологические заболевания. Parkway Нealth является одной из крупнейших и наиболее уважаемых компаний на мировом рынке медицинских услуг и владеет обширной сетью медицинских учреждений по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Клиники компании предлагают самые современные услуги в сфере здравоохранения и уже заслужили отличную репутацию во всем мире. Особенно высоко оцениваются достижения клиники в лечении онкологии, а также нейрохирургии, ортопедии и т.д.

Для того, чтобы самая современная медицинская помощь была доступна жителям разных городов мира, консультационные центры Parkway Health открыты в разных уголках планеты. Во Владивостоке существует представительство Parkway Health, в котором оказывают консультативную помощь, помогают с получением визы в Сингапур и организовывают комфортное пребывание в этой гостеприимной стране. Теперь у жителей Владивостока появилась еще и уникальная возможность проконсультироваться у ведущих специалистов клиники, не выезжая из Владивостока. Семинары, подобные тому, что прошел на прошлой неделе в "Хендэ", владивостокское представительство планирует проводить регулярно.

Владивостокское представительство компании Parkway Health располагается по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 17, офис 3. Тел./факс: (4232) 43-13-34. Круглосуточная линия поддержки российских пациентов: (4232) 73-44-44, сайт: www.parkwayhealth.ru

И помните - в Сингапуре вы получите все самое лучшее: блюда всех народов мира, приготовленные с соблюдением самых высоких стандартов, развлечения и достопримечательности, которые превзойдут все ваши ожидания. К этому добавьте высококлассное обслуживание, отлаженную инфраструктуру и высокие технологии, которые обязательно соответствуют качеству мирового уровня.