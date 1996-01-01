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Внедрение международных стандартов по управлению качеством в регионе увеличивается
На минувшей неделе во Владивостоке прошла XI Дальневосточная региональная конференция "Внедрение системы менеджмента качества. Обмен опытом". В ней приняли участие около 200 представителей компаний самого разного профиля из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Находки, Уссурийска и других городов и районов Дальнего Востока.
Организаторами мероприятия выступили администрация Приморского края, НК "Союзсерт", ООО "Русский регистр - Дальний Восток", НП "ДВРЦ-СЕНТЭСК", Всероссийская организация качества (Москва) и BAS-программа ЕБРР.
О мировых тенденциях внедрения систем менеджмента качества рассказал член Российской академии качества, вице-президент Всероссийской организации качества (ВОК) и почетный президент Европейской организации качества (ЕОК) Юрий ГУСАКОВ.
12 ноября ЕОК, членами которой являются 35 национальных организаций качества, в том числе и ВОК, исполнится 55 лет. Штаб-квартира ее находится в Брюсселе. За это время организация подготовила более 25 тыс. менеджеров по качеству, провела много образовательных семинаров и других мероприятий. Есть даже специальная Европейская премия по качеству.
14 ведущих компаний стран ЕЭС - "Бош", "Электролюкс", "Фиат", "Рено", "Нестле", "Филипс" и другие - создали Европейский фонд по управлению качеством (EFQM). В этих компаниях давно внедрена система менеджмента качества, но они решили двигаться дальше и организовали фонд, задача которого - помогать компаниям и менеджерам внедрять наиболее эффективные принципы и методы управления, используя, прежде всего, методы самооценки. Для этого была разработана пятиуровневая модель делового совершенства.
- Членами EFQM являются 800 организаций из 35 стран, включая и Россию. Модель EFQM помогает реально оценивать собственные достижения, понять, на чем нужно сконцентрироваться, системно видеть проблемы и внедрять на предприятии процедуры проектного менеджмента, - сообщил Юрий Гусаков, предложив дальневосточникам активнее брать эту модель на вооружение.
Он также сообщил, что идут переговоры с Азиатским конгрессом по качеству, который за последние 10 лет достиг многого. Возможно, в ближайшие 2-3 года удастся провести с его помощью во Владивостоке совместный форум по качеству.
Представитель "Русского регистра" из Санкт-Петербурга Павел НИКАНОРОВ проинформировал о новых стандартах в области систем управления. Так, срок действия стандарта ISO-9000-2000 истекает 15 ноября, и на смену ему приходит ISO-9001-2008. Это уже четвертая редакция стандарта менеджмента качества. Принципиальных изменений, на взгляд экспертов, там нет, зато облегчено документирование и более четко сформулированы некоторые понятия: "продукция", "аутсорсинг" и др.
В мире набирает обороты сертификация производства на соответствие экологическому стандарту (ISO-14001-2004). Тут в лидерах Китай, у которого его получили уже 11 647 предприятий (для сравнения: в России - 267 компаний). Веяние времени: больше всего его внедряют строительные компании. Принят также ряд новых российских стандартов (ГОСТ Р), в том числе регламентирующих качество услуг в социальной сфере и здравоохранении.
Участники конференции имели возможность задать вопросы представителям основных сертифицирующих органов. Например, членов строительных СРО интересовало, обязательно ли им внедрять ISO. Де-юре это в законе не прописано, но де-факто требования к членству таковы, что без этого не обойтись.
ДосьеISO - международный комитет по стандартизации. Его стандарты применимы к организациям любого вида деятельности, любых форм собственности. Впервые ISO-9000 были приняты в 1987 г., чтобы помочь компаниям организовать эффективную систему управления применительно к качеству выпускаемой продукции или услуг. Сертификация по международным стандартам раньше была добровольной, но сейчас для некоторых сфер, например, морского транспорта, становится обязательной. В оборонной промышленности ее наличие - обязательное условие для участия в тендерах на получение госзаказа. Больше всего организаций в нашей стране сертифицированы "Русским Регистром", ОС "СОЮЗСЕРТ" и ОС "ЕВРО-СОЮЗСЕРТ".
СМК и ISO на Дальнем Востоке
О ситуации на Дальнем Востоке рассказал директор "ДВРЦ-СЕНТЭСК" Сергей КОНДРАТЕНКО.
- Внедрение международных стандартов по управлению качеством в регионе увеличивается: в 2000 г. сертифицированных компаний было всего 17, а сейчас - 293. За последние два года их стало больше на 70, - отметил он. - Лидер по внедрению СМК - Приморье, растут показатели Хабаровского края и Сахалинской области. В этом году в процесс включились Еврейская АО и Республика Саха (Якутия).
В целом, по Дальнему Востоку за год число предприятий, сертифицировавших СМК, увеличилось на 28% (в среднем по России рост - 80%). В разрезе отраслей наибольшая активность наблюдается в строительстве (18,4%) и обслуживании судов (16,6%). Заметен рост сертифицированных организаций в сфере образования: за два года число таких организаций увеличилось с 10 до 27. По словам Сергея Кондратенко, больше стали сертифицироваться компании в сфере бытовых, жилищно-коммунальных, страховых, медицинских услуг.
Развивается и система подготовки персонала по управлению качеством. В семи вузах созданы кафедры "управления качеством", но из-за слабой востребованности не все выпускники работают по специальности.
Главная проблема в том, что предприятия, получив сертификат СМК, успокаиваются, хотя процесс совершенствования бесконечен. Многое тут зависит от руководства компаний. Но многие начинают осознавать, что это действительно необходимость. Заказчики при выборе поставщиков продукции и услуг все чаще обращают внимание на внедрение СМК.
BAS-возможности
Одним из организаторов конференции выступил владивостокский офис BAS-программы. Это программа продвижения консалтинга для малых и средних предприятий на Дальнем Востоке, финансируемая правительством Японии и Европейским банком реконструкции и развития. О том, кто может в ней участвовать, рассказала руководитель BAS-программы по Приморскому краю Ирина ТАХТЕЕВА.
Поскольку цель программы - способствовать развитию успешных частных предприятий, тем, кто пользуется услугами бизнес-консультантов, предоставляются субсидии на оплату их услуг (от 33 до 67% от стоимости консультационного проекта, но не более 10 тыс. евро). BAS-программа поможет выбрать специалиста в нужной области: в ее базе данных собрана информация о самых квалифицированных консультантах региона. При необходимости можно привлечь иностранного эксперта.
- Программа ориентирована на малые и средние частные предприятия с числом сотрудников от 10 до 250 человек. Мы помогаем тем, кто проработал не менее двух лет и показал свою состоятельность в бизнесе. Капитал компании должен принадлежать местным (дальневосточным) физическим или юридическим лицам. Есть ограничения: сфера недвижимости, производство и продажа алкоголя и табака - не наша сфера, - пояснила Ирина Тахтеева.
BAS-программа субсидирует разные проекты: проведение исследований рынка; реорганизацию и реструктуризацию бизнес-процессов, подготовку бизнес-плана, внедрение автоматизированных систем управления на предприятиях, систем менеджмента качества (СМК) и подготовку к сертификации по ISO, причем в условиях финансово- экономического кризиса последнее направление признано приоритетным. Поэтому решено повысить субсидию по проектам по ISO и СМК: для владивостокских предприятий софинасирование составляет 50%, для других регионов - до 67%.
Для участия в конференции BAS-программа пригласила эксперта в области систем качества господина Тецуя КОЯ. Он имеет собственную консалтинговую компанию Kohya-Giken Ltd. (Токио). По его мнению, в условиях кризиса роль системы менеджмента качества и ISO возрастает, помогая компаниям лучше учитывать запросы клиентов (как он выразился, "доставлять клиенту радость"), лучше анализировать проблемы и быстрее находить нужное решение. Важно ставить конкретные цели и сосредоточить усилия сотрудников в одном направлении.
В беседе с корреспондентом "ЗР" Коя-сан рассказал, что недавно консультировал издательскую компанию, и она довольно быстро восстановилась.
- В Японии муниципалитеты компенсируют 2/3 расходов малых и средних компаний на такие цели. По моим сведениям, в период кризиса префектуры даже увеличили финансирование этого направления, - рассказал Коя-сан.
Испытано на себе
Своим опытом внедрения систем менеджмента качества и управления предприятием поделились участники конференции.
- В процессе подготовки к сертификации у нас существенно сократился брак. Мы разработали и внедрили новые изделия, пользующиеся спросом на рынке. Благодаря этому у нас повысилась зарплата. Заключены договоры с газовиками и энергетиками на поставки продукции, без сертификатов ISO они вообще не работают. BAS-программа компенсировала нам половину стоимости взноса за внедрение ISO-9000, - рассказала ведущий инженер по стандартизации ОАО "ЖБИ-3" Наталья КАПТУРЕВСКАЯ.
А главный инженер Борис РАЕВ добавил, что внедрение ISO позволило более грамотно оформлять документацию, внедрять новые госты и стандарты на продукцию, которую выпускает предприятие, обеспечивать нужное качество и выигрывать больше тендеров. Главное, у самих людей изменилось отношение к работе, они почувствовали разницу.
- Мы заменили оборудование на более эффективное, освоили выпуск аэродромных плит, что требует высочайшего качества. До этого поставляли их на Сахалин, а теперь "Ленгипропроект" проектирует на Итурупе аэропорт, и мы получили заказ. Ожидаем приезда представители хабаровского подразделения "Газпрома". Для строительства на Дальнем Востоке газопровода им нужны так называемые "утяжелители". После аттестации рассчитываем получить от газовиков большой заказ, - сообщил главный инженер ОАО "ЖБИ-3".
У компании "Алтекс", которая наладила бутилирование воды "Ласточка", на внедрение ISO-9000 ушло два года. На первый взгляд, воду испортить сложно, но бывает брак на стадии производства бутылок, упаковки, неправильной транспортировки. Теперь он - минимальный, и, по словам менеджера по качеству Ольги Виноградовой, "люди стали более ответственно относиться к работе и готовиться к ежегодным проверкам, подтверждающим соответствие стандартам". Приморская "Ласточка" идет на экспорт в Японию, Китай и США. Партнеры провели дополнительные исследования воды и отметили великолепные ее качества, но наличие системы ISO было первым шагом к завоеванию их доверия.
На конференции прозвучало немало и других позитивных примеров, так что тем, кто хочет побыстрее выбраться из кризиса, стоит подумать о внедрении систем менеджмента качества и ISO, а BAS-программа в этом поможет.
ДосьеBAS-программа на Дальнем Востоке существует с 12 ноября 2004 г. Главный офис находится во Владивостоке, а в Хабаровске и Южно-Сахалинске работают представители. Адрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 46, офис 402, тел.: (4232) 510-320, 510-519 (приемная). E-mail: Irina-BAS@rambler.ru
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