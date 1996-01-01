Паром связал три берега

Более 800 пассажиров и более 200 тонн грузов перевезено на паромной линии Сакаиминато (Япония) - Донхэ (Республика Корея) - Владивосток (Россия).

Первые пассажиры парома "Eastern Dream" отправились в Корею и Японию из Владивостока в начале июля.

В сентябре создана рабочая группа из представителей транспортных департаментов России, Японии и Кореи по вопросу загрузки новой грузопассажирской паромной линии Донхэ - Сакаиминато - Донхэ - Владивосток. Специалисты рассказали, что японцы и корейцы дотируют паром из расчета $10 тысяч за один судозаход. Со своей стороны администрация Приморского края ведет работу по привлечению на линию местных грузопереработчиков, перевозчиков, лесников.

По расписанию заход парома "EASTERN DREAM" во Владивосток осуществляется еженедельно во вторник (приход - 13-00, отход - 20-00). Новый порядок пребывания иностранных туристов позволяет им до 72 часов находиться на территории России и Кореи без виз.