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Во Владивостоке пройдет Приморская венчурная ярмарка
27-28 ноября 2009 г. во Владивостоке состоится Приморская венчурная ярмарка. Организаторами Ярмарки выступили: Администрация Приморского края, Законодательное собрание Приморского края, РАВИ (Российская Ассоциация прямого и венчурного инвестирования), Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС, Тихоокеанская управляющая компания.
Инициатором проведения ярмарки стал спикер Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, чью инициативу поддержал губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН. Глава региона взял мероприятие под свой контроль и является председателем оргкомитета по подготовке и проведению венчурной ярмарки.
Такое внимание к предстоящей ярмарке со стороны исполнительной власти объясняется стремлением администрации Приморья включиться в процесс развития инновационной экономики и прямых инвестиций, который сейчас стремительно набирает темп.
Как сообщили в оргкомитете Приморской Венчурной ярмарки, основная цель мероприятия заключается в формировании инфраструктурной среды для развития инноваций и инвестиций в крае. Работа ярмарки будет представлена на трех тематических площадках: инновационной, площадке прямых инвестиций и молодежно-образовательной площадке. На инновационной площадке экспоненты ярмарки представят научно-технические разработки, образцы наукоемкой продукции, инновационные проекты, которые получат возможность привлечь инвесторов. Кроме того, инновационная площадка предусматривает достижение договоренностей с фондами инвестирования ранних стадий о формате взаимодействия с проектами на территории края, знакомство участников с новой биржевой площадкой для инновационных компаний и условиями размещения на ней. Ведущие бизнес-ангелы России поделятся опытом инвестирования с частными инвесторами из Приморья. В рамках площадки прямых инвестиций состоятся конференции: "Актуальность прямых инвестиций для Приморья" и "Инфраструктуры для прямых инвестиций". Также пройдут круглые столы, посвященные проблематике прямых инвестиций.
К участию в работе ярмарки приглашены представители Министерства экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовой коммуникации РФ, Российской ассоциации венчурного инвестирования, Управляющей компании "ВТБ. Управление Активами", РОСНАНО, Российской венчурной компании, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ММВБ, Объединения бизнес-ангелов России, генконсульств и торговых представительств стран АТР.
Ожидается, что в число участников Приморской венчурной ярмарки войдут представители региональных профессиональных ассоциаций и объединений предпринимателей, консалтинговых и юридических компаний, банков, промышленно-финансовых групп и компаний.
Дополнительную информацию о Приморской венчурной ярмарке можно получить по телефону: 67-58-39, www.pacificterminal.ru
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