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Приморский кондитер обновил линейку конфет «Фрукты в шоколаде»

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня ассортимент любого магазина изобилует «живыми» продуктами, в число которых попадают и молоко, и вода, и масло, и даже пиво… Любопытно, что в каждом отдельном случае в маркировку «живой продукт» вкладываются разные смыслы. Иногда такие продукты действительно полезны, а иногда – просто безвредны, но важно другое – производители стремятся соответствовать запросам своих потребителей, которые все больше значения придают заботе о своем здоровье и становятся более требовательными в выборе продуктов.

Даже современные сладкоежки стали намного более искушенными – при покупке конфет они внимательно изучают упаковку, исследуя состав продукта и взвешивая степень его полезности. Для таких гурманов компания «Приморский кондитер» выпустила новую серию коробочных конфет «Фрукты в шоколаде». Помимо традиционного «Чернослива в шоколаде» в линейку вошли две новинки - «Чернослив с грецким орехом в шоколаде» и «Абрикос с грецким орехом в шоколаде».

Подобные сладости в последнее время очень популярны. И в пользе таких конфет сомнений не возникает, поскольку их состав прост и гармоничен – только сушеные плоды, орехи и шоколад. Это по-настоящему вкусные и полезные лакомства, в которых натуральный шоколад подчеркивает тонкий вкус фруктов и сохраняет их полезные свойства. А самое главное – в каждую конфету мастера-кондитеры вкладывают частичку своей души.

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