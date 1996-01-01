Неплатежи за электроэнергию могут подвести "под статью"

Минэнерго РФ предлагает предусмотреть в Уголовном кодексе ответственность за неплатежи за электроэнергию, заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО на совещании в правительстве по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Министр подчеркнул, что задержка платежей за электроэнергию затрудняет проведение в полном объеме ремонтных работ, закупку топлива генерирующими компаниями и в целом ухудшает финансовую устойчивость субъектов электроэнергетики. "Главными причинами роста задолженности на розничном рынке является, с одной стороны, ухудшение экономических условий деятельности потребителей, а с другой стороны, на наш взгляд, низкая эффективность работы региональных штабов с потребителями-неплательщиками", - отметил Сергей Шматко.