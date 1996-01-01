Раздавать госимущество бесплатно не будут

Приватизационные доходы в 2010 г. будут увеличены в 10 раз - до 70 млрд руб. Но бесплатной раздачи госимущества не будет, предупредил премьер-министр Владимир ПУТИН.

"В период кризиса произошло серьезное увеличение присутствия государства в экономике. Однако по мере снижения остроты кризисных проблем, восстановления экономики и возвращения к устойчивому росту необходимо иметь ясный и понятный план работы с избыточными активами, ясно и четко представлять, что мы будем делать с так называемыми ФГУПами", - заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам приватизации.

Он отметил, что частично ФГУПы, как показывает анализ работы, "работают исключительно как частные конторы, их основной целью является извлечение прибыли, только при этом они бесплатно используют государственное имущество".

В этом, по словам премьер-министра, только и состоит вся разница ФГУПов по сравнению с частным бизнесом.

Говоря об увеличении государственного присутствия в экономике, Владимир Путин подчеркнул, что "это была естественная реакция государства на неспособность подчас частного сектора самостоятельно справиться с возрастающими проблемами в период мирового финансово-экономического кризиса", а также с "настойчивыми призывами частного сектора к правительству о помощи".

"Мы рассматриваем приватизацию как один из ключевых инструментов структурных реформ в реальном секторе экономики, улучшения конкурентной среды и привлечения дополнительных инвестиций", - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что "в каждом конкретном случае необходимо внимательно смотреть, насколько реально привлечь дополнительные инвестиции в приватизированные предприятия", произойдут ли при этом позитивные сдвиги в экономике этого предприятия, а также соблюдены ли "требования национальной безопасности, особенно если речь идет о стратегических отраслях".

"Приватизация не может быть ни бесплатной, ни льготной. Если федеральное имущество и должно продаваться, то должно продаваться только по реальным рыночным ценам, без всяких скидок. И в этом случае это еще будет и дополнительным источником пополнения бюджета, что немаловажно в условиях его дефицита", - сказал В.Путин.