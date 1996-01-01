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Мягкую туалетную бумагу объявили угрозой экологии
Пристрастие к мягкой туалетной бумаге еще вреднее для экологии, чем джипы и фаст-фуд, заявила газета The Guardian.
"Этот продукт мы используем максимум три секунды. Между тем производство туалетной бумаги из дерева вместо макулатуры усугубляет всемирное потепление намного больше, чем езда на хаммерах", - приводит газета слова эксперта по экологии. Более 98% туалетной бумаги, которая продается в Америке, изготовляется из дерева, в то время как в Европе и Латинской Америке до 40% туалетной бумаги производится из макулатуры. По объемам потребления бумажных изделий американцы намного опережают другие страны - в трое больше на душу населения, чем в Европе, и в 100 раз больше, чем в Китае.
Организация Greenpeace провела специальную кампанию, разъясняя американцам, как дорого обходятся природе их "туалетные вкусы" в ответ на агрессивную рекламу так называемых "люкс-брендов" многослойной туалетной бумаги.
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