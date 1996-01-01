На строительстве объектов саммита АТЭС допускаются нарушения

Специалисты Росприроднадзора обследовали водоохранную зону острова Русский и установили, что грузовой терминал возводится с нарушением Водного кодекса. В общей сложности инспекторы выявили нарушения сразу по трем федеральным законам: "Об отходах производства и потребления", "Об охране атмосферного воздуха" и "Об охране окружающей среды". Акты проверки направлены в региональное отделение Ростехнадзора и прокуратуру.