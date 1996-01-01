ССО сложили лопаты

26 августа командиры студенческих отрядов, отработавших летний трудовой семестр, отрапортовали о завершении сезона. Торжество по этому случаю прошло в Доме молодежи.

В этом году для студентов Приморья самой заманчивой была путевка на объекты саммита АТЭС-2012. На стройках О.Русского трудились 400 представителей стройотрядов России - из Владивостока, Бурятии, Якутии, Омска, Красноярска, Благовещенска и других городов страны. Студенты трудились на возведении опор моста на остров Русский, на реконструкции аэропорта, на строительстве очистных сооружений в краевом центре.

- Стройки объектов к саммиту АТЭС-2012 и Олимпиаде в Сочи-2012 объявлены молодёжными стройками. В следующем году мы берем на себя обязательства увеличить число студенческих строительных отрядов, - выступивший на молодежном форуме заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи России Денис КРАВЧЕНКО явно грешил пафосной риторикой, весьма напоминающей романтику 70-х. - Студенческие стройотряды - это одно из самых важных, приоритетных проектов народного хозяйства. Мы связываем большие надежды с возрождением этого великого движения. Я горд за вас, и через 5-10 лет вы сможете своим детям показать творения рук своих и с гордостью сказать: "Смотри, сынок, это твой папа построил!".