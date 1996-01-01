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Министр Гонконга оценила "фантастический размах" моста через Босфор Восточный
Для официальных иностранных гостей Приморья теперь действует особый экскурсионный тур - на о.Русский к месту строительства опор моста через Босфор Восточный. Действует безотказно - иностранцы заговаривают об инвестициях.
Так, делегация правительства Гонконга после ознакомления с сооружениями моста в лице полномочного министра, генерального директора торгово-экономического представительства Гонконга в Лондоне Сары ВУ наверняка станет лоббистом Приморья.
"Строительство моста через Босфор Восточный и развитие инфраструктуры острова Русский очень напоминает то, чем мы занимались в Гонконге, когда строили мост Чинг Ма и развивали инфраструктуру на острове Лактау, - отметила она.- При этом я с удивлением узнала, что разработка проекта началась только в 2007-м, непосредственное строительство - в прошлом году. А сегодня здесь уже выросли мощные опоры, и мы можем зримо представить контуры гигантского сооружения. Менее чем за два года!"
Принимая гостей, руководитель проекта, заместитель генерального директора "УСК Мост" Николай РОГОВ и директор филиала компании во Владивостоке Алексей БАРАНОВ были вежливы: конечно, при сооружении мостового перехода на Русский учитывался мировой опыт подобного строительства. Также, специалисты "УСК Мост" предметно знакомились и с особенностями знаменитого моста Стоункаттерс в Гонконге. Но у моста через Босфор Восточный будет самый длинный вантовый пролет в мире, в Приморье самые сложные климатические и сейсмические условия для работы, среди всех существующих мостов подобного типа наш будет самым северным... И, похоже, самый "форсированный".
Как сообщила пресс-служба "СК Мост", в августе на проектную отметку выведены 16 опор моста, из них - 15 эстакадных и 1 мостовая. Одновременно идет сооружение временных конструкций для монтажа пролетных строений моста. По словам директора Владивостокского филиала "УСК Мост" Алексея Баранова, сейчас на временные опоры на полуострове Назимова уже крепят ригеля - специальные опорные балки-перекрытия под пролеты мостового перехода. На август запланирован монтаж первого пролета. Мостостроителям предстоит сложная операция - собрать 200-тонную конструкцию на высоте 30 метров между эстакадными опорами ЭН-13 и ЭН-14.
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