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На стройках острова Русский нечем растворять бетон
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Строители объектов саммита АТЭС-2012 на острове Русский во Владивостоке столкнулись с проблемой нехватки пресной воды. В первую очередь живительной влаги не хватает для бетонного раствора. Парадокс в том, что водовод на острове появится вместе с завершением строительства моста. Строители предложили остановиться на варианте завоза пресной воды на остров танкерами, но такой вариант поддержки полпреда ИШАЕВА не нашел. "Доставлять воду танкерами очень дорого. Гораздо рациональнее будет пробурить скважины", - считает полпред.
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