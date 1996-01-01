Место стоянки Princess определит лично Путин

Владивосток на время проведения саммита АТЭС в 2012 году будет вынужден прибегнуть к "помощи" туристических суперлайнеров класса Princess. Причина - предполагаемая нехватка хороших отелей. В настоящее время идет активное обсуждение мест предполагаемой стоянки данных судов - у морского вокзала или причала на о.Русском. Не исключено, что окончательную точку в данном споре поставит лично Владимир ПУТИН.