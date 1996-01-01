Прокуратура держит под контролем ход подготовки к саммиту АТЭС-2012

В прокуратуре Приморского края под председательством прокурора края Юрия ХОХЛОВА состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения законности в период подготовки и проведения саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, на совещании рассматривались вопросы реализации программ подготовки к саммиту. Вопросы соблюдения жилищных прав граждан при расселении из квартир, попадающих под снос; вопросы соблюдения земельного и лесного законодательства при строительстве Дальневосточного федерального университета на острове Русский; вопросы соблюдения общественной безопасности граждан, проживающих в районе производства строительных работ.