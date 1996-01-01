Тайфуны строительство моста на Русский не тормозят

Мощные тайфуны и циклоны осложняют строительство моста на остров Русский во Владивостоке. С начала его возведения получено более 90 штормовых предупреждений.

- Безусловно, частые штормовые предупреждения осложняют строительство мостового перехода, - комментирует директор Владивостокского филиала УСК "Мост" Алексей БАРАНОВ: "Но нас эти сложности врасплох не застали. Грамотная инженерная подготовка, которая была проведена с учетом климатических условий Приморья и непосредственно района строительства, помогает выдерживать взятый высокий темп", сообщает со ссылкой на Алексея Баранова пресс-служба УСК "Мост".