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У "островной" стройки появится собственный штаб в Аяксе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Единый штаб стройки Дальневосточного федерального университета будет создан на острове Русском. На время проведения работ на острове круглосуточно будут находится представители дирекций ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя", ЗАО "Крокус Интернешнл" и проектировщики. Об этом сообщил пресс-секретарь ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Александр ОГНЕВСКИЙ.

На полуострове Саперном на прошедшей неделе побывала специальная комиссия под председательством помощника Минрегионразвития РФ Евгения РОГОЗЫ. Переобувшись в резиновые сапоги, члены комиссии совершили обход стройплощадок, на которых ведутся подготовительные работы по созданию корпусов №№4, 5, 6 гостиничного комплекса "Северный" Дальневосточного федерального университета . Около трех километров члены комиссии месили грязь на тех дорогах, по которым сегодня перемещается большое количество строительной техники. Изучение обстановки "на местах" завершилось рабочим заседанием комиссии.

По итогам заседания было принято принципиальное решение - база отдыха "Полина" после процедуры выкупа (напомним, что она переходит в собственность ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя"), станет единым штабом стройки Дальневосточного федерального университета на острове. В этом штабе будут работать представители ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя", ЗАО "Крокус Интернешнл" и проектировщики. Как отметил генеральный директор ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Виктор Примачук, на время проведения работ на острове круглосуточно будут находить представители дирекции - это позволит контролировать строительный процесс и оперативно решать возникающие проблемы.

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