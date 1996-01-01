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На Русском снесут собственность британского подданного и приморского авторитета
Две известные в Приморье фамилии замечены в перечне объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для федеральных нужд в поселке Аякс на полуострове Саперный острова Русский.
Среди 99 объектов недвижимости, которые перечислены в приказе №242 "Об изъятии путем выкупа объектов недвижимого имущества для федеральных нужд", подписанном министром регионального развития Виктором БАСАРГИНЫМ, корреспондент РИА PrimaMedia обнаружил объекты, принадлежащие Эндрю Маркусу ФОКСУ и Владимиру ПЕТРАКОВУ. Поясним, что Эндрю Маркус Фокс с августа 1998 года известен как почетный консул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во Владивостоке. Кроме того, он один из самых известных в регионе иностранных бизнесменов. После череды криминально-властных наездов на него он уехал из Приморья, но иногда здесь появляется. В частности, его не раз видели отдыхающим на о. Русский, где у него осталась двухкомнатная квартира, ныне попавшая под снос. Авторитетный же приморский бизнесмен Владимир Петраков, находящийся сейчас в СИЗО, теряет на Русском здание бывшего КПП и базу отдыха "Полина".
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