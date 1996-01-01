Будущее пока на бумаге

Защита дипломных работ выпускников Архитектурного института ДВГТУ - всегда событие. В этом году все проекты имели прямое отношение к Владивостоку, а инвестиции в некоторые из них оценивались в миллиарды рублей.

Рекордное количество времени - полтора часа - у государственной аттестационной комиссии заняло рассмотрение дипломной работы "Дальневосточный федеральный университет (деловой центр саммита АТЭС 2012 г.)" Елены ЖУК и Константина ЧУПИНА. Задача, которую поставили перед собой молодые архитекторы осложнялась тем, что над этим объектом двойного назначения международного уровня сегодня в Москве ломают головы лучшие умы Гипрогора и предложить что-то иное - это определенная творческая смелость, на которую и решился дуэт дипломников.

Прежде всего, для размещения этого комплекса они выбрали другое место - в верхней части амфитеатра бухты Аякс на оси, соединяющей ее с одной из бухточек в Новике. Предложили оригинальное архитектурное решение и интересный генплан территории. Хорошо аргументировали дальнейшее использование делового центра в качестве естественно-научного и гуманитарного институтов ДФУ с комплексом общих для этого вуза подразделений. А ректора с его кабинетом поместили в высотном переходе между двумя башнями. Естественно, высокая комиссия, увлекшись докладом и обсуждением, перераставшим в профессиональный спор, не заметила, как перебрала лимит времени втрое, за что получила строгое замечание председателя.

Другой проект ДФУ (Институт техники и технологии) Натальи ХАЛИТОВОЙ, развивающий тему предыдущей работы, тоже вызвал повышенный интерес и немало вопросов членов комиссии, тем более что этот проект тоже был выполнен на "отлично" и содержал немало нюансов - и исторические объекты Владивостокской крепости, и поликлинику ДФУ, и спорную рекреационную зону.

Профессор Валентин АНИКЕЕВ отметил, что если бы на начальном этапе у профессиональных разработчиков проекта ДФУ была бы подобная основа, то они могли бы презентовать более разумные решения.

К разряду особенно крупных проектов можно отнести "Новый центральный деловой район г. Владивостока" от Кирилла СОЛГАЛОВА. Этот объект, по мнению архитектора, должен со временем возникнуть на ул. Спортивной. Эта работа стоит отдельной публикации в нашей газете.

Из других крупных проектов особенно приятное впечатление оставили работы по Патроклу. "Концепция жилой среды, основанной на принципах свободного общения" Романа ВАСЮКЕВИЧА, которую он предложил развивать именно в этом районе города, была довольно спорной. Зато работы Александры СОПОВОЙ и Натальи ГОНЧАРОВОЙ "Жилой комплекс на сложном рельефе в районе б. Патрокл" были очень реалистичны, содержали четыре типа жилых зданий, предусматривали 2 школы, 4 детских садика и пр., что необходимо для района города с численностью жителей около 14 тыс. человек. Само архитектурное решение в немалой степени учитывало развитие концепции морского фасада Владивостока - чтобы с моря новый микрорайон выглядел особенно презентабельным.

Отмечая разный темперамент и вкусы в выборе решений молодых архитекторов, члены ГАК отметили, что обе части общей работы оказались сделаны в едином ключе и не содержат противоречий, а это особенно ценно там, где для решения какой-либо задачи требуются усилия нескольких специалистов или целого коллектива.

Подводя итоги защиты дипломников-архитекторов Архитектурного института ДВГТУ, председатель ГАК Владимир СМОТРИКОВСКИЙ сказал, что состоялся, пожалуй, самый серьезный выпуск, притом что до "финиша" дошли всего около половины ребят, которые поступили на первый курс института шесть лет назад. Но оставшиеся показали очень высокий уровень дипломных проектов - из 16 работ только 4 были оценены ниже, чем на "отлично". При этом 4 выпускника выходят из вуза с "красными дипломами". Он также отметил, что кафедра и Архитектурный институт работают над городскими проблемами в русле той тематики, которая сегодня особенно актуальна для Владивостока. Это объекты саммита, социальные объекты, жилье, то, что в первую очередь надо строить и размещать на его территории.