Трубы для газопровода "Хабаровск- Владивосток" уже выгружают на станции Вяземская

25 июня на станцию Вяземская ДВЖД под выгрузку пришла первая партия из 4 вагонов с трубами для строительства магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". В каждом вагоне по 5 труб, произведенных на Ижорском трубном заводе, а станция Вяземская становится разгрузочной базой для реализации проекта строительства. Массовый прием груза планируется начать с июля - под выгрузку ожидается около 450 вагонов с трубами.