Стройки АТЭС обеспечивают приморцев достойной зарплатой

По данным краевого центра занятости, 3 владивостокские предприятия предлагают сегодня 115 вакансий на стройках АТЭС. Это филиал ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (3 вакансии), филиал ОАО "УСК Мост" (14 вакансий) и Владивостокский филиал ОАО НПО "Мостовик" (98 вакансий). Зарплата предлагается до 25 тыс. руб.