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Стройки АТЭС обеспечивают приморцев достойной зарплатой
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
По данным краевого центра занятости, 3 владивостокские предприятия предлагают сегодня 115 вакансий на стройках АТЭС. Это филиал ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (3 вакансии), филиал ОАО "УСК Мост" (14 вакансий) и Владивостокский филиал ОАО НПО "Мостовик" (98 вакансий). Зарплата предлагается до 25 тыс. руб.
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