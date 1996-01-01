Новую подстанцию к форуму АТЭС сдадут уже в конце этого года

Первый пусковой комплекс электроподстанции 500 кВ "Владивосток" будет сдан в 4 квартале этого года. По информации управления энергетики Приморья, строительство идёт по графику, утверждённому Федеральной сетевой компанией в рамках соглашения о модернизации энергетики Приморья.

Соглашение было заключено между администрацией Приморского края и ОАО РАО "ЕЭС России". Правопреемником по нему выступает ОАО "РАО Энергетические системы Востока". Оно позволило привлечь солидные инвестиции на развитие энергетики Приморья. В документе предусмотрена не только модернизация существующих объектов, но и строительство новых генерирующих мощностей, высоковольтных линий и подстанций. Ввод в строй подстанции 500 кВ "Владивосток" на порядок повысит надёжность энергоснабжения Владивостока и его пригорода и является важным этапом энергообеспечения объектов саммита АТЭС. Помимо строительства подстанции, филиал "Приморское предприятие магистральных электрических сетей" ОАО "ФСК ЕЭС" ведёт строительство высоковольтной линии 500 кВ "подстанция "Чугуевка" - подстанция "Лозовая" - подстанция "Владивосток". В соглашении предусмотрено строительство в крае трёх магистральных ЛЭП, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.