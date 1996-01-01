Банк "Траст" завел сильный вклад

Национальный банк "Траст" предлагает клиентам новый срочный депозит "Траст-Сильный". Вклад оформляется в любом отделении банка на 3 месяца в рублях, долларах США или евро.

К примеру, доходность вклада в рублях составит 15,25% годовых. При досрочном снятии вклада процентная ставка полностью сохраняется.