Электричество на остров Русский проведут по мосту

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети (МЭС) Востока - проведет кабельную линию 220 кВ для электроснабжения объектов саммита АТЭС на остров Русский через пролив Босфор Восточный по конструкциям строящегося мостового перехода, сообщает пресс-служба ОАО "ФСК ЕЭС".

Такое решение принято на рабочем совещании под руководством Первого зампреда Правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА.

Совещание было посвящено вопросам подготовки объектов энергетической инфраструктуры для проведения саммита АТЭС в городе Владивостоке в 2012 году.

Изначально для обеспечения электрической связи Владивостока и острова Русский рассматривалось три варианта. Это строительство воздушной линии электропередачи 220 кВ, прокладка кабеля по дну тоннеля (самый дорогостоящий проект) и монтаж кабеля по конструкциям мостового перехода.

Последний вариант был признан наиболее эффективным, и рекомендован к реализации. Работы планируется начать в первом квартале 2010 года, сейчас идет процедура заключения договора на разработку проектной документации. Ориентировочная стоимость монтажа кабеля - 4,6 млрд руб.