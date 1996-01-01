"Ветропотенциал у региона серьезный"

Первая ветроэнергетическая установка (ВЭУ) на острове Русский начнет монтироваться уже на следующей неделе, еще две - в начале 2009 г., сообщил во время визита во Владивосток и.о. председателя правления ОАО "РусГидро" Василий ЗУБАКИН.

По его словам, к реализации проекта строительства ветряной электростанции планируется привлечь японских инвесторов - корпорации "Мицуи" и "Джей-Пауэр". Стоимость проекта оценивается в 3 млрд руб. Предполагается, что японская сторона поставит оборудование и предоставит специалистов для строительства.

Напомним, что ветроэлектростанция будет построена в рамках подготовки к проведению в 2012 г. саммита АТЭС. Начало строительства ветроэлектростанции намечено на конец 2010 г., окончание - на первый квартал 2012 г. По словам В.Зубакина, доля ветроэлектростанции в общем объеме выработки электроэнергии Владивостока может составить до 15%. "Ветропотенциал у региона очень серьезный".