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Гости саммита АТЭС будут пить "подземную" воду
Из девяти объектов саммита АТЭС, государственным заказчиком которых является администрация края, два уже строятся. Информация прозвучала в ходе рабочего совещания по вопросам проектирования и строительства объектов саммита АТЭС, которое провел губернатор края Сергей ДАРЬКИН. Первый объект - очистные сооружения Артемовского гидроузла - будет сдан уже в декабре этого года. Степень готовности составляет 76%. Второй объект - реконструкция канализации Центрального планировочного района Владивостока, включающая строительство очистных сооружений, - будет сдан в 2011 году. Помимо очистных Центрального района во Владивостоке будут построены очистные сооружения для Северного, Южного и Восточного планировочных районов. Их проектирование будет завершено в августе, что позволит уже в этом году начать строительство. Еще один важный для города проект - обеспечение водоснабжения Владивостока из подземных источников Пушкинского месторождения - также в работе.
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