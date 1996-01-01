Внутри моста на Русский не будут транспортировать ни воду, ни газ

Как сообщил журналистам зам. генерального директора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" по координации Александр ВОРОБЬЕВ, в проекте моста на о. Русский не заложена прокладка ни газо- ни водопроводов. По его словам, это совершенно независимые проекты, которые будут осуществляться по своим графикам.