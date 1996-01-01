А рожа-то все-таки красная!..

Предельно допустимая концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе с 1 июля составляет все же 0,15 промилле, а не 0,3, как сообщалось ранее некоторыми СМИ.

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления этих результатов, а также правила определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя. Соответствующее постановление, вступившее в силу 1 июля 2008 года, было опубликовано в "Российской газете".

Согласно новым правилам сотрудники ГИБДД могут направить водителя на медицинское освидетельствование, если у него присутствуют хотя бы один из следующих признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке.

Освидетельствование проводится автоинспекторами только в присутствии двух понятых и только с использованием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носителе.

В случае превышения предельно допустимой концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, которая с 1 июля составляет 0,15 промилле, составляется акт, к которому приобщается бумажный носитель с записью результатов исследования.

Однако даже при отрицательном результате водитель может быть направлен в медицинское учреждение. К врачам автомобилиста могут отвезти также при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или несогласии его с результатами тестов.

Определение наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя будет осуществляться только в химико-токсикологических лабораториях медицинских организаций, которые имеют для этого соответствующую лицензию.

Lenta.ru.