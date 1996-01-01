Как обмануть видеокамеры ГИБДД

С 1 июля в России вступили в силу новые положения Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые внесли изменения в законодательство о безопасности дорожного движения. Одним из самых долгожданных и любопытных изменений стало введение системы фиксации правонарушений на дорогах работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функцию фото- и видеосъемки.

Видеорадары будут засекать не только превышение скорости, но и другие правонарушения, которые обычный радар не учитывал: нарушение правил проезда железнодорожных переездов, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и др.

В Европе и Америке системы автоматического слежения работают давно и успешно. Ни один добропорядочный европейский водитель не будет гонять, выезжать на встречку, обгонять по обочине и уж тем более ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, потому что помнит, что за ним все равно следит "большой брат". При наличии нарушения штраф выписывается безо всяких разговоров, и когда водитель вернется домой, квиток со штрафом и прилагающейся фотографией уже будет его ждать в почтовом ящике. Неуплата сразу грозит лишением прав, так что европейцы предпочитают не рисковать.

У нас же не работают ни правила дорожного движения, ни система наказания за их нарушения. Этому способствуют как сами водители, которые уже привыкли и нарушать, и оставаться безнаказанными, и гаишники, которые позволяют "договориться с собой полюбовно", разрешают самим себе и чиновникам разных рангов ездить по дорогам как заблагорассудится и следят за выполнением ПДД не повсеместно, а только в самых удобных и "прибыльных" местах, часто даже провоцируя водителей на нарушения, попадающие под лишение прав.

В идеале у нас тоже надо исключить "человеческий фактор" из системы обнаружения и вынесения наказания за нарушение ПДД. На данный момент идея с видеокамерами вызывает у всех только одобрение. Хотя сложно представить, чтобы столь высокие технологии моментально опутали всю Россию и даже столицу, тем более что устанавливаются они за счет местных бюджетов.

Поэтому пока система будет работать в самых богатых регионах и в наиболее аварийных местах: в Московской области: это Дмитровское, Ленинградское и Горьковское шоссе. Также с 1 июля данные комплексы будут использоваться в Краснодарском крае.

Гаишники подробно объяснили, как именно будет работать система видеослежения.

Видеокамера, зафиксировав правонарушение, будет передавать снимок в специально созданный центр по каналам оптоволоконной связи или через Wi-Fi. Обработка изображения позволит автоматически считать номер и достать из базы данных информацию о владельце автомобиля. Принтер, который получит эти данные, автоматически заполнит и распечатает протокол.

В протоколе будут указаны квалификация правонарушения, данные о видеокамере и владельце транспортного средства, фотография автомобиля и его государственного регистрационного знака. Данный протокол будет направлен владельцу транспортного средства с уведомлением о получении.

При автоматическом заполнении протокола система сама определит наказание за нарушение. При этом будет назначаться только наказание в виде штрафа, причем только его минимальный размер, предусмотренный за то или иное нарушение.

Гаишники говорят, что возможность повторной регистрации какого-либо правонарушения на дороге, ранее зафиксированного видеокамерой, инспектором ГИБДД полностью исключена, поскольку в местах установки камер гаишники работать не будут.

Со временем российские выдумщики, несомненно, изобретут способы обмануть технику. Самый простой из них - обеспечить нечитаемость номеров с помощью обыкновенной грязи. "Сколько за грязные номера у нас штраф? Сто рублей или предупреждение... Ну, в таком случае дружно заляпываем номера грязью и спокойно гоняем", - радуются автомобилисты.

В Европе, например, регулярно выпускаются карты, где обозначены места расположения полицейских видеокамер. Знающие водители соблюдают скоростной режим только в обозначенных на карте местах, а в остальном ездят как им заблагорассудится.

Одним из самых популярных методов остается нанесение на регистрационные знаки специального спрея либо пленки, благодаря которым оптическая аппаратура не может зафиксировать "номера". Например, в Англии одно время продавался спрей Flashtec, который делал номерные знаки фактически невидимыми для камер слежения из-за проявляющихся бликов - вместо номеров на фото оставалось белое пятно. В итоге полиция официально запретила использование этого спрея и наложила на нарушителей отдельный штраф, поэтому скоро производство этого продукта и вовсе свернулось.

А в Америке и сейчас совершенно легально рекламируется гель под названием Veil, который продается под слоганом приблизительно такого содержания: "Любишь скорость? Видеополиция не дает покоя? Наплюй на нее! Намажься нашим гелем и газуй!"

Такой гель наносится на отражающие поверхности автомобиля и затрудняет работу лазера, давая дополнительные 10 сек. до обнаружения. Работая в паре с детектором радара, он снижает вероятность быть пойманным на 70%, сказано на официальном сайте производителя.

CD-диск, подвешенный на зеркало заднего вида, на заре девяностых считался модным автомобильным украшением. А ведь этот прием на самом деле несет вполне функциональную нагрузку, и пришел он к нам из-за границы, где видеокамеры уже тогда успешно применялись. Такое элементарное устройство хоть и не отражает сигналы радара, но своими бликами позволяет "смазать" лицо водителя, которое за рубежом является важной уликой для наложения штрафа на виновника.

Российские гаишники, чтобы избежать такой скрупулезной работы по расшифровке изображения, решили лицо водителя не рассматривать. В соответствии с изменениями, внесенными в КоАП, все претензии и штрафы будут посылаться к владельцу транспортного средства, даже если за рулем сидел другой человек. Это может быть кто угодно на самом деле, ведь в России просто обожают водить автомобиль по доверенности.

Тем не менее именно владельцу автомобиля придется доказывать, что его машиной в момент совершения правонарушения управляло другое лицо. Он должен будет лично привести нарушителя в ГАИ и "сдать" его, тогда штраф ляжет на фактического нарушителя.

Выходит, что закон в его новом виде попирает одну из важнейших конституционных норм, а именно презумпцию невиновности, так как не власти будут доказывать вину, а водитель будет обязан доказывать собственную невиновность, что противоречит ст. 49 Конституции РФ и ст. 1.5 КоАП.

Хотя автомобильные эксперты считают, что ничего страшного в этом нет - иначе как еще внедрять систему?

"Я не думаю, что по вопросу доверенностей будут какие-то глобальные проблемы, - считает вечный защитник автомобилистов и лидер общественного движения "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. - Пусть уж автовладельцы в частном порядке решат свои финансовые вопросы с людьми, которым они доверили свой автомобиль, и решат, кто будет платить штраф. Ничего страшного в этом нет. Внедрение автоматической системы слежения не только снизит число ДТП, но и позволит сократить коррупцию в ГИБДД. Потому что это обезличенный способ фиксации, а значит, нет соблазна ни вымогать взятку, ни предлагать ее".