Молодо-зелено

Именно так сейчас выглядит крупейший российский авторынок подержанных японских автомобилей. Парк продающихся авто явно помолодел. Все чаще встречаются 3-5 - летние модели компактных городских авто, которые и являются основным товаром на рынке.

Июль - месяц знаковый. Знаковый как для таможни с ее отчетами о количестве ввезенных на территорию РФ авто, так и для местных автодилеров, рассчитывающих летний покупательский спрос и предлагающих максимально возможное число авто, выгодных в продаже для себя и для клиента.

Иными словами, пора подвести итоги первого полугодия 2008 - високосного года.

Таможня дает добро. Пока

По мнению большинства дилеров "Зеленого Угла", машины, как всегда, продаются "не ахти" и даже "совсем плохо"... Однако такие утверждения явно противоречат статистике ввоза подержанных авто из Японии. По данным одной только Хасанской таможни, в порты Хасанского района приходит 5 тысяч иномарок ежемесячно. Если в январе 2008 года было ввезено около 2 тысяч автотранспортных средств (включая грузовики и спецтехнику), то в июне - более 5 тысяч.

С начала года в Хасанской таможне оформлено уже около 37 тысяч иномарок. Из них 20,7 тысяч оформлено таможенным постом Зарубино и 16,3 тысяч - таможенным постом Славянка.

По заверению таможенников, если темпы роста автомобильного импорта не снизятся, Хасан, как и другие таможенные ведомства региона, в скором времени коснется проблема "затоваривания" при условии полного отсутствия на территории портов складов временного хранения, открытых в установленном порядке. Конечно, может, на покупательский спрос и повлияли заявления Владимира Путина о консолидации производств иностранных автомобильных гигантов в России, а как следствие - возможном увеличении ввозных пошлин на проходные авто и "запретительные" пошлины на авто старше пяти лет. Но видятся здесь не только экономические рычаги власти, но и возросший покупательский спрос на "праворульки" у покупателей из Центрального ФО.

Так, к примеру, сегодня по-прежнему гораздо выгоднее привезти легковой автомобиль 3-5 лет от роду, нежели купить новый в автосалоне либо пробежный уже по России.

Повлиял на рост продаж и активность торгов на японских "автобиржах" - аукционах. Довольно прозрачная схема сделки: подробная оценка товара экспертом, открытая стоимость лотов, честные торги, удобная схема оплаты и доставки - все это сделало аукционы одной из главных площадок по продаже подержанных японских автомобилей зарубеж.

Причем ситуация напрямую повлияла и на сам авторынок "Зеленый Угол". Редко где теперь можно встретить продающийся автомобиль без приклеенного на лобовое стекло аукционного листа. Тут тебе и состояние авто, и оценка, и повреждения. Если не верите - за углом интренет-кафе. Прямо не отходя от кассы по номеру лота можно проверить за сколько был продан этот автомобиль, рассчитать на него таможенную пошлину и расходы по Японии. Что говорить - можно напрямую вычислить, сколько накинул дилер за свои услуги.

Кстати, на деле получается совсем небольшая, адекватная сумма.

Хиты продаж

Что же касается ассортимента, представленного на "Зеленом Углу", он стабильно разнообразен. Купить можно все - от мопеда до седельного тягача. Но, конечно, главный товар здесь - легковые автомобили.

Из широкого представительства Toyota наиболее популярными моделями вот уже не первый десяток лет остаются седаны, универсалы и хэтчбеки на базе модели Corolla со средней стоимостью порядка $ 12 тыс. за переднеприводную модель "проходного" года, мотором 1500 куб. см в адекватном цене состоянии.

Из моделей Honda пальму первенства захватил бюджетный хэтчбек Fit (популярность этой глазастой малолитражки подтверждает и статистика угонов - первое место в Приморье!). Сильные стороны автомобиля -дизайн, экономичность и универсальность. Слабые - хлипкий вариатор.

Стоимость автомобиля "небелого" цвета ("небелый" - применимая дилерами оценка авто любого, отличного от белого цвета, это значительно влияет на цену) составляет порядка $ 7,8 - 8,5 тыс. за моноприводную модель 2001-2002 года с двигателем объемом 1300 куб. см.

Среди машин Nissan пьедестал по продажам также занимают компактные хэтчбеки и универсалы. По словам автопродавцов, японская "стилизация" VW Beetle - Nissan March - имеет просто огромный успех. За автомобиль 2002 года выпуска с мотором 1200 куб.см просят от $ 7,5 до 8 тыс.

Также неплохо реализуется брат-близнец "тойотовского" универсала для молодежи Toyota bB - Nissan Cube. Моторы на выбор: либо 1200, либо 1400 куб.см, а цена - аналогичная стоимости March, если говорить о модели 2002 года выпуска.

Кстати, Mazda тоже не отстает. Так, вне всякого сомнения огромной популярностью у россиян пользуется праворульная Mazda Demio. Уважают модель за современный дизайн, неплохие ходовые качества, конструктивную простоту и надежность. Из минусов машины можно выделить довольно-таки немаленький расход топлива.

За авто 2002-2003 года выпуска с двигателем объемом 1300 куб.см просят в среднем $ 8-8,5 тыс.

Новинки

Из явных новинок на "Зеленом Углу" можно выделить четыре модели.

В представительском классе забрезжил свет. Теперь, помимо Toyota Crown, Aristo, Nissan Cima и Honda Legend в продаже появился элегантный седан премиум-класса Nissan Fuga (японский аналог Infiniti M). На "Зеленке" за стандартно оснащенную модель Nissan Fuga просят около $ 27-29 тыс.

В сегменте мини-вэнов также пополнение - люксовый авто Honda Elysion, выпущенный в 2004 году как конкурент Toyota Alphard и Nissan Elgrand. Трехлитровый полноприводный Honda Elysion 2004 года выпуска стоит на рынке около $ 28 тыс.

Еще один пионер на российской земле - на этот раз в классе хэтчбеков. Это Mazda Versia.

Задуманная как автомобиль типа "высокий универсал", Versia выпускается на платформе Demio второго поколения с 2004 года. Является своего рода попыткой придать компактному автомобилю новый образ с сохранением уровня управляемости, присущей машинам модельного ряда Demio.

К числу достоинств можно отнести оригинальный дизайн кузова, кресла от более дорого авто - Atenza и музыкальный центр с жестким диском, который способен нести в себе до 3 тысяч песен.

Авто 2005 года с мотором - "полторашкой" продается на "Зеленом Углу" за $12 тыс .

Ну и главной новинкой сезона на "Зеленке" без тени сомнения можно назвать появление "хондовского" универсала под маркой Airwave.

Airwave - компактный авто, выполненный на базе Honda Fit, - начал выпускаться в 2005 году. Авто оснащается коробкой передач вариаторного типа и довольно-таки мощной и надежной бензиновой силовой установкой L15A, которая отлично себя зарекомендовала именно на Honda Fit.

Салон Airwave просторен. Для ног задних пассажиров - раздолье! Кстати, скрасить поездку всем пассажирам позволит огромная панорамная крыша.

Стоит Airwave 2005 года в районе $ 13-14,5 тыс. в зависимости от пробега и комплектации.

Карету мне!

Таковы июльские тенденции и цены на авторынке "Зеленый Угол".

Кажется, правительство и впрямь не собирается жестко отобрать у россиян правый руль. Это сделают плавно - экономическими рычагами.