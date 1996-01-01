Для автомобилистов "горячая линия" будет ежедневной

1 июля Общественная палата открыла "Горячую линию" по вопросам безопасности дорожного движения. В Палате уверены, что прямое общение с гражданами позволит проанализировать эффективность введения новых поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Телефон "Горячей линии" (495) 221-83-62 будет работать ежедневно по будням с 10 по 19 часов. Свои вопросы, замечания и предложения вы также можете задавать по электронной почте oprf-vopros@mail.ru .

"Цель "горячей линии" - проанализировать, изменило ли увеличение штрафных санкций ситуацию с безопасностью на дорогах, узнать мнение рядовых автомобилистов, понять, как они оценивают принятие новых мер, разобраться в том, насколько сотрудники ГИБДД готовы к введению системы видео- и фотонаблюдения на дорогах", - считает председатель Комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена, - По результатам поступивших обращений мы намерены составить аналитический доклад "О состоянии безопасности дорожного движения", который будет направлен в ГИБДД, Государственную Думу и Совет Федерации".

Rokf.ru