Лето. волны. аквабайк!

Во Владивостоке на акватории Амурского залива состоялись гонки первого этапа чемпионата Приморья по аквабайку.

Чемпионат проходит в трех классах - Ski Division, Runabout Super Stok 800 и Runabout Superstock 1600. Первый класс - сидячий, для молодых гонщиков, второй и третий - для более опытных.

У любителей в классе Ski Division победу праздновал Александр Бабенко. В этом же классе у профессионалов сильнейшим стал Игорь Черных. В классе Runabout Super Stok 800 победителем первого этапа стал Алексей Дворников. Сильнейшим в классе Runabout Super Stok 1600 стал Михаил Карпов. А второй этап чемпионата пройдет 19 июля в Козьмино.

Восток-Медиа.