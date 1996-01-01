Владивосток уступил в дрэг-битве

6 июля в Красноярске завершилось одно из самых зрелищных событий в мире российского автоспорта - "Абсолютная Дрэг-Битва в Середине России-2008".

Новичок битвы, представитель Омска Дмитрий ВЯЛЫХ в финале одолел жителя Владивостока Алексея КРИВОЛАПОВА. Первый раз за четыре года главный трофей уезжает не на Дальний Восток, а остается в Сибири. Всего в Красноярск приехали для состязания 24 команды. Они привезли 31 автомобиль. Наиболее представительным городом по количеству заявленных на битву болидов оказался Владивосток, сообщает сайт drom.ru.