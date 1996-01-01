Темная жизнь Светлогорья

"Здесь полная ж..." - так начал делиться впечатлениями о происходящем в Светлогорье откомандированный для помощи профсоюзу "Русского Вольфрама" юрисконсульт Федерации профсоюзов Приморского края Максим САЕНКО. Просто другие слова для того, чтобы описать все это, подбирались с трудом...

Жара, душное помещение актового зала, где на сцене расположились участники голодовки. Лежали, пили воду, здесь же спали все вместе все четыре ночи. Еще до начала голодовки все понимали: даже если деньги и выплатят, ворох проблем, который накопился у жителей поселка, не исчезнет еще долго.

"Когда нам в 90-е долго не платили зарплату, - вспоминает Ольга СКРИПКО, профсоюзный лидер завода "Звезда" в Большом Камне, - мы потом еще больше года расхлебывали последствия. Хотя нам тогда помогали продуктами, рыбаки, помню, буквально завалили рыбой, привозили хлеб".

Социальный портрет Светлогорья можно описать примерно так: в поселке живет более 1000, из них около 600 - трудоспособное население, 300 на начало года работали на "Русском Вольфраме". За три месяца, когда начиная с марта людям перестали платить зарплату, уволились около 40 человек. У работников предприятия 23 ребенка от года до трех лет, 31 - детсадовского возраста, 65 школьников, 37 студентов. На предприятии 8 многодетных семей - от трех до семи детей, 7 матерей-одиночек.

Вот, например два брата, которые с рождения спят на матрасах в своем углу комнаты - нет в семье денег на кровать, за всю жизнь братьев родители не накопили. Их мама расплакалась, когда получила пакеты с едой от профсоюзов.

Вот еще одна семья - маме 32 года, трое детей. У единственной дочки любимые игрушки - старый ослик и баночка из-под лапши. Глава семейства, когда закончились все запасы, как все в поселке, пошел в тайгу. После первого же похода снял с себя 60 клещей.

Врача здесь нет. Ни гинеколога, ни педиатра, ни стоматолога. Один из участников голодовки рассказал, как сам себе три зуба удалил плоскогубцами. До Лучегорска, где находится медучреждение, в котором обслуживаются жители Светлогорья, 300 км через Хабаровский край и 100 рублей - за билет на автобус.

Во Владивостоке тоже бедноты хватает, но здесь хотя бы есть какие-то возможности заработать. Есть шанс и у детей, даже из очень бедных семей. А здесь до ближайшего учебного заведения нужно проехать не одну сотню километров. И сделать это нынешним летом оказалось не на что.

Кстати, об образовании. Один из результатов голодовки - после приезда губернатора в Светлогорье в местной школе наступил праздник - директору позвонили из администрации края и спросили, какие нужны книги для школы. Обновить фонд местные учителя просили много лет.

Слово "профсоюз" сейчас самое приятное для этих людей. За эти три месяца в профсоюз вступили 225 работников предприятия. Они и сами не верили, что добьются чего-то. Когда первые 18 человек, которые записались для участия в голодовке, шли вечером 16 июня по поселку с матрасами в здание администрации "Русского Вольфрама", над ними смеялись свои же.

"Два года назад, когда нас купили, вы не представляете, как мы жили: предприятие два месяца не работало - не было лицензии, а нам платили не только зарплату, но и премию. Мы все думали, что же это за фирма такая. Оказалось, бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - рассказывает член профкома "Русского Вольфрама" Татьяна БУХАНКОВА.

Уже через пару дней, когда все телеканалы страны начинали новостные выпуски со Светлогорья, у людей появилась надежда. На этой волне еще 7 человек присоединились к голодовке, несмотря на то что у троих участников в первые же дни начались проблемы со здоровьем. "Если надо - говорите, будем присоединяться", - говорили люди.

Голодовка в Светлогорье началась 16 июня в 21.00. Вечером 17 июня к участникам голодовки приехала съемочная группа Пятого канала из Хабаровска. В этот же день первые сюжеты о борьбе профсоюза "Русского Вольфрама" вышли на всех ведущих телеканалах России. Утром 18 июня с новости о голодовке начались выпуски всех телеканалов. В обед в Светлогорье приехал губернатор. Людей начали убеждать в неэффективности такой экстремальной меры. "Мы не можем прекратить голодать, - сказали люди, - потому что нам нечего есть". 20 июня на "Русском Вольфраме" начали выдавать зарплату за два с половиной месяца. Время простоя - больше месяца - коллективу не оплатили. В этот же день люди получили материальную помощь от администрации края. Вечером к людям приехал лидер приморских профсоюзов Виктор ПИНСКИЙ, который рассказал, что было сделано в Москве для решения проблемы Федерацией независимых профсоюзов России. Решением профсоюзного собрания в 23.00 голодовку решили приостановить.

Люди начали работать, а в их адрес продолжаются различные провокации. В первый рабочий день 23 июня помощник директора сообщил коллективу, что всем необходимо написать заявления об увольнении. Сказал, что уже завтра никого не пустят на работу. Люди, и без того измотанные за три месяца, снова бросились за помощью. Утро следующего дня ждали, как решения судьбы: заявление никто не написал, но на работу всех пустили. А что это было, людям никто не посчитал нужным объяснить.

Люди держатся вместе и не собираются сдаваться. 20 ночью после собрания никто не хотел расходиться. "Мы как родные стали друг другу, - говорили. - Сдружились, как одна семья..."

Радостные вести: первые пять участников голодовки 30 июня поехали за счет профсоюза отдыхать в Шмаковку, 29 путевок в лагерь "Океан" получили дети Светлогорья от администрации Приморского края, профсоюз ведет переговоры с учебными заведениями края, в которых учатся дети из Светлогорья, с просьбой разрешить в этом году им обучаться бесплатно.