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Компания "Славда" стала партнером Олимпийской сборной России по боксу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Последний этап подготовки перед Олимпиадой в Пекине сборные России по боксу, пляжному волейболу и вольной борьбе проведут во Владивостоке.

Тренер сборной России по боксу Вячеслав ЯНОВСКИЙ и начальник сборной России по вольной борьбе Шамиль НЕВРЕТДИНОВ высоко оценили готовность приморских спортивных объектов к приезду национальных команд. Об этом сообщил коммерческий директор группы компаний "Славда" Вячеслав ПЛУТ.

Для российских боксеров эти учебно-тренировочные сборы станут шестыми. После тренировок в столице Приморья российская команда успешно выступала на соревнованиях различного уровня.

Московские специалисты отметили, что их устраивает во Владивостоке все, от качества спортивных объектов и места проживания до питания. Стоит отметить, что в ходе визита столичных функционеров был подписан договор о сотрудничестве с компанией "Славда", которая является одним из безусловных лидеров на дальневосточном рынке минеральных вод. На период учебно-тренировочных сборов минеральная вода "Славда" стала официальным партнером национальной команды России по боксу.

Минеральные воды и напитки на ее основе (основные торговые марки - "Монастырская" и "Славда"), выпускаемые этой компанией, занимают лидирующие позиции на рынке Дальнего Востока. В ней содержатся полезные для организма человека минералы и микроэлементы. Стоит отметить, что минеральная вода "Славда-Спорт", производство которой было начато в 2006 г., сразу же стала неизменным спутником приморских спортсменов. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Приморского края Наталья ХВОРОСТЯНАЯ отметила, что "Славда" всегда поддерживает приморских атлетов, вклад этой компании в развитие спорта заслуживает уважения. Уже несколько лет эта компания является официальным партнером профессиональных приморских спортивных клубов - футбольной команды "Луч-Энергия" и баскетбольного "Спартака-Приморье", а также активно поддерживает детские и юношеские спортивные команды Лесозаводского и Кировского районов Приморского края.

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