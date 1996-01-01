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"Аркада" запускает новый проект

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К строительству нового 182-квартирного дома на ул. Толстого во Владивостоке приступает компания ИСК "Аркада". Через несколько лет около 600 человек должны справить в нем новоселье.

На пресс-конференции генеральный директор компании "Аркада" Евгений БАХТЕЕВ отметил, что строительство начинается трудно из-за противодействия ему местных жителей из домов №№ 38, 40, 42, 44, 46. До этого его около года сдерживали суды. До того как ИСК "Аркада" заключила договор на аренду участка площадью 7564 кв. м с городской администрацией под строительство дома, на нем находилась временная автостоянка компании "Автостоянки Приморья", которая пыталась продлить договор аренды с городом, но это ей не удалось. Затем, когда строители уже собрались заходить на площадку, оказалось, что на ней уже "прописалось" ООО "Тайга Прим". Все суды по участку "Аркада" выиграла, и теперь строители заходят на площадку в сопровождении службы приставов, выставив охрану подрядного охранного агентства. При этом у самой компании все документы на участок и строительство в норме.

Как отметил Евгений Алексеевич, строительство дома обременено серьезными техусловиями, по которым компания обязана выполнить реконструкцию квартальных сетей, увеличив их мощности не менее чем в 1,5 раза. То есть район, которому не хватает давления на подачу воды, электроэнергии и где канализационные потоки текут по улице, станет более благодатным для жизни.

Однако ситуация обострена тем, что жильцы названных домов считают территорию, отведенную под строительство дома, своей. Созданное ими ТСЖ еще в 2006 г. подавало документы на то, чтобы закрепить спорную территорию за собой. Однако безрезультатно. Пока трудно представить, чем закончится данное противостояние, потому что по-человечески можно понять и жильцов, и строителей.

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