Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Аркада" запускает новый проект
К строительству нового 182-квартирного дома на ул. Толстого во Владивостоке приступает компания ИСК "Аркада". Через несколько лет около 600 человек должны справить в нем новоселье.
На пресс-конференции генеральный директор компании "Аркада" Евгений БАХТЕЕВ отметил, что строительство начинается трудно из-за противодействия ему местных жителей из домов №№ 38, 40, 42, 44, 46. До этого его около года сдерживали суды. До того как ИСК "Аркада" заключила договор на аренду участка площадью 7564 кв. м с городской администрацией под строительство дома, на нем находилась временная автостоянка компании "Автостоянки Приморья", которая пыталась продлить договор аренды с городом, но это ей не удалось. Затем, когда строители уже собрались заходить на площадку, оказалось, что на ней уже "прописалось" ООО "Тайга Прим". Все суды по участку "Аркада" выиграла, и теперь строители заходят на площадку в сопровождении службы приставов, выставив охрану подрядного охранного агентства. При этом у самой компании все документы на участок и строительство в норме.
Как отметил Евгений Алексеевич, строительство дома обременено серьезными техусловиями, по которым компания обязана выполнить реконструкцию квартальных сетей, увеличив их мощности не менее чем в 1,5 раза. То есть район, которому не хватает давления на подачу воды, электроэнергии и где канализационные потоки текут по улице, станет более благодатным для жизни.
Однако ситуация обострена тем, что жильцы названных домов считают территорию, отведенную под строительство дома, своей. Созданное ими ТСЖ еще в 2006 г. подавало документы на то, чтобы закрепить спорную территорию за собой. Однако безрезультатно. Пока трудно представить, чем закончится данное противостояние, потому что по-человечески можно понять и жильцов, и строителей.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда