Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Малый бизнес: "великий перелом"?
То, что нормальный, массовый, четко работающий, обеспечивающий доступные цены на хорошего качества продукцию, успешный и, естественно, легальный малый бизнес нам нужен, это понятно.
А такой ли он сейчас? К сожалению, далеко не такой. Настолько, что власти обеспокоились его развитием. Накануне Президент РФ специально для малого и среднего бизнеса подписал Указ "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности".
Правительство в двухмесячный срок обязано разработать и внести в Госдуму проекты нескольких новых федеральных законов. Будет, например, резко ограничено количество проверок (кроме налогового контроля) малого бизнеса. Лицензирование планируется заменить обязательным страхованием ответственности, и так далее. То есть речь идет о вещах, давно ожидаемых бизнесом. И это только первый шаг. Обещаны и другие.
За полтора десятка лет экономических трансформаций в нашей стране малый (а в значительной степени и средний) бизнес был на положении "бедного родственника". По оценке экспертов, до 1,5 трлн руб. разнообразных поборов выплачивают 1,13 млн наших малых предприятий в год.
Естественно, вырасти могло только то, что было посеяно. Больше 70% российского малого бизнеса занято прежде всего в торговле, а также в обслуживании, то есть там, где проще всего удержаться, ну, а в случае неудачи несложно и свернуть дела в будках и магазинчиках. Доля крайне нужных стране инновационных малых предприятий - не более одного процента (на Западе инновации - это почти сплошь забота малых; большие фирмы занимаются внедрением разработок в серию). Работающих в здравоохранении и образовании - и того меньше.
Минимальна доля малых предприятий в сфере прикладной науки и информационных технологий: буквально несколько процентов (на Западе - с точностью до наоборот). В итоге вклад нашего малого предпринимательства в ВВП России - мизерные 17%. В развитых странах - до 70%.
В России поворот к проблемам малого бизнеса произошел только сейчас. В закрытые до поры до времени двери предпринимательство стучалось давно. В прошлом году был, наконец-то, принят многострадальный закон о малом и среднем предпринимательстве, о необходимости которого долго и упорно говорила, в частности, ТПП РФ. Закон, к сожалению, получился рамочным, потому что он - результат своего рода политико-экономического компромисса различных сил. Противодействие его появлению в стране со стороны некоторых структур было очень сильным.
Это и понятно: такой законодательный акт как раз и есть основа для появления на экономической и политической арене России большого социального слоя, самостоятельного, не зависящего от бюрократии, конкурентоспособного, серьезно влияющего на судьбы страны. Но сам рамочный закон мало что может, кроме декларирования основных положений и принципов, то есть механизм их реализации еще надо создать. Надо принять ряд дополнительных законов, внести соответствующие изменения во многие смежные законы, скажем, в налоговое законодательство - для предоставления малому бизнесу льгот, и так далее.
И именно на это направлены предложенные президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ меры. В целом же изменений, дополнений и т.д. нужно несколько десятков. Это, к сожалению, потребует некоторого времени. Но серьезное начало положено. И это дает надежду, что это - начало "великого перелома" по отношению к малому бизнесу.
Новости тематики
- Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
Новости раздела
- Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Школа для лидеров