Малый бизнес: "великий перелом"?

То, что нормальный, массовый, четко работающий, обеспечивающий доступные цены на хорошего качества продукцию, успешный и, естественно, легальный малый бизнес нам нужен, это понятно.

А такой ли он сейчас? К сожалению, далеко не такой. Настолько, что власти обеспокоились его развитием. Накануне Президент РФ специально для малого и среднего бизнеса подписал Указ "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности".

Правительство в двухмесячный срок обязано разработать и внести в Госдуму проекты нескольких новых федеральных законов. Будет, например, резко ограничено количество проверок (кроме налогового контроля) малого бизнеса. Лицензирование планируется заменить обязательным страхованием ответственности, и так далее. То есть речь идет о вещах, давно ожидаемых бизнесом. И это только первый шаг. Обещаны и другие.

За полтора десятка лет экономических трансформаций в нашей стране малый (а в значительной степени и средний) бизнес был на положении "бедного родственника". По оценке экспертов, до 1,5 трлн руб. разнообразных поборов выплачивают 1,13 млн наших малых предприятий в год.

Естественно, вырасти могло только то, что было посеяно. Больше 70% российского малого бизнеса занято прежде всего в торговле, а также в обслуживании, то есть там, где проще всего удержаться, ну, а в случае неудачи несложно и свернуть дела в будках и магазинчиках. Доля крайне нужных стране инновационных малых предприятий - не более одного процента (на Западе инновации - это почти сплошь забота малых; большие фирмы занимаются внедрением разработок в серию). Работающих в здравоохранении и образовании - и того меньше.

Минимальна доля малых предприятий в сфере прикладной науки и информационных технологий: буквально несколько процентов (на Западе - с точностью до наоборот). В итоге вклад нашего малого предпринимательства в ВВП России - мизерные 17%. В развитых странах - до 70%.

В России поворот к проблемам малого бизнеса произошел только сейчас. В закрытые до поры до времени двери предпринимательство стучалось давно. В прошлом году был, наконец-то, принят многострадальный закон о малом и среднем предпринимательстве, о необходимости которого долго и упорно говорила, в частности, ТПП РФ. Закон, к сожалению, получился рамочным, потому что он - результат своего рода политико-экономического компромисса различных сил. Противодействие его появлению в стране со стороны некоторых структур было очень сильным.

Это и понятно: такой законодательный акт как раз и есть основа для появления на экономической и политической арене России большого социального слоя, самостоятельного, не зависящего от бюрократии, конкурентоспособного, серьезно влияющего на судьбы страны. Но сам рамочный закон мало что может, кроме декларирования основных положений и принципов, то есть механизм их реализации еще надо создать. Надо принять ряд дополнительных законов, внести соответствующие изменения во многие смежные законы, скажем, в налоговое законодательство - для предоставления малому бизнесу льгот, и так далее.

И именно на это направлены предложенные президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ меры. В целом же изменений, дополнений и т.д. нужно несколько десятков. Это, к сожалению, потребует некоторого времени. Но серьезное начало положено. И это дает надежду, что это - начало "великого перелома" по отношению к малому бизнесу.