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"Универсальный номер" вне конкуренции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Александр ШВЕЦОВ возглавил компанию "МТТ-Владивосток" - представительство крупнейшего оператора междугородной и международной связи "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ). До этого г-н Швецов руководил Владивостокским представительством конкурирующего оператора дальней связи в регионе - "Ростелекома".

- Александр Владимирович, каковы ваши приоритеты на новой должности?

- Компания "МТТ-Владивосток" работает на рынке связи Приморья под этим брендом уже второй год, а вообще - шестой год. Это хоть и молодая, но динамично развивающаяся и уже опытная компания, выигравшая тендер на право стать представителем в крае такого крупного национального оператора связи, как "Межрегиональный ТранзитТелеком". А это компания с почти 14-летней историей и годовым оборотом, превышающим миллиард долларов (это показатель 2007 г. по US GAAP). Наша доля на рынке услуг международной и междугородной связи России - 6,8%, при этом мы планируем увеличить ее до 20% к 2012 г. Независимые аналитики рынка оценивают эту цель как амбициозную, но вполне достижимую. Самое главное для нас - держать высокое качество и доступность услуг связи, а также, безусловно, безупречный уровень обслуживания клиентов.

- Какие услуги предоставляет "МТТ-Владивосток" своим клиентам?

- Главное, конечно, - это качественные услуги междугородной и международной связи как для корпоративных заказчиков, так и для населения. Кроме того, мы предоставляем целый блок услуг на базе интеллектуальных сетей связи. Например, услуга "Бесплатный вызов". Она идеально подходит для крупных торговых компаний. Им предоставляется единый номер 8-800-333-хх-хх или 8-800-555-хх-хх, по нему потребители могут бесплатно дозвониться из любой точки страны и получить информацию о товаре, консультацию и т.п.

Помимо "Бесплатного вызова" впервые в стране и в Приморском крае мы выводим на рынок новую услугу - "Универсальный номер". Теперь руководители предприятий малого и среднего бизнеса могут иметь качественную связь и не переплачивать при этом. Владелец "Универсального номера" с кодом 804 в режиме реального времени может менять переадресацию входящих звонков в любой последовательности: в офис, домой, на сотовый. А также при необходимости сменить операторов стационарной и мобильной связи или месторасположение своего офиса без потери своих деловых контактов. Экономия на роуминге достигает 70%. Кроме того, бизнесмен может написать на своей визитке один номер с кодом 804, и партнеры будут иметь возможность позвонить ему тогда, когда это будет необходимо (для звонящего на "Универсальный номер" услуга бесплатная). Например, вы уже сегодня можете позвонить по телефону 8-804-333-9016. Это мой номер, и, где бы я ни находился в момент вашего звонка, я возьму трубку.

- Как компания планирует усовершенствовать эту услугу в дальнейшем?

- С сентября клиенты смогут отправлять и получать на этот номер SMS, факсы и электронную почту в любой точке страны и мира. Вы получаете целый офис у себя в кармане.

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