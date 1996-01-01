Как фанера села в лужу

Город-труженик Находка не избалован громкими сенсациями. В портах, на заводах, стройках идет обычная работа. Но будничная экономика не привлекательна для создателей жареных фактов. И вот на голом месте, буквально из пальца, высасываются "сногсшибающие" новости.

"Находка лишается дока", "Акционеры пролетают, как фанера" - это заголовки статей газеты, претендующей на дельность, объективность и глубину исследования. Кстати, весь штат издания, сформированный несколько месяцев назад, состоит из двух литсотрудниц. Одна из них по образованию метеоролог, вторая - воспитатель детского сада.

Какого же дока лишается город, по мнению журналистки, совсем недавно сочинявшей прогноз погоды? Может, того, что недавно затонул у причала Приморского завода? Нет, того, что намерен с выгодой для себя реализовать ОАО "Находкинский СРЗ". Да только вряд ли это событие можно назвать сенсацией. Вопрос о продаже гидротехнического сооружения был решен еще два года назад!

Если бы журналист поинтересовалась, ей рассказали бы о сути предстоящей сделки. Док вместимостью 25 тыс. тонн перестал себя окупать и оказался невостребованным. В основном на ремонт становятся суда дедвейтом, не превышающим 6-7 тыс. тонн. Их восстановление проходит на слипе и в доке мощностью 8,5 тыс. тонн.

Мало того, что содержание простаивающего дока обходилось заводу недешево, так еще нависла прямая аварийная угроза из-за усталости металла. Катастрофа на Приморском заводе только подчеркнула правильность и своевременность реализации гидротехнического сооружения администрацией НСРЗ. Взамен планируется приобрести новый док вместимостью до 12 тыс. тонн, что вполне удовлетворит запросы российских судоходных компаний.

Интеллигентно посчитав ляпсус начинающей публицистки недостатком профессиональных навыков, руководство завода любезно пригласило ее, в числе коллег из других СМИ, ознакомиться с судоремонтом на слипе. Кстати, единственном в своем роде уникальном техническом сооружении на Дальнем Востоке.

- А почему нам не показывают ремонт в малом доке? - напористо спросила журналистка, прославившегося "сенсацией" издания, у генерального директора корабельного центра Александра ОГАРЕВА.

- В нем сейчас стоят сторожевики, и военные, согласно инструкции, не имеют полномочий принимать посторонних лиц, - прозвучал ответ.

- Так, а почему на слипе ремонтируются всего три судна вместо шести? - продолжала допрос настырная журналистка, подозрительно косясь на свободные дорожки.

- Мы ведем реконструкцию слипа без остановки производства, и по техническим причинам часть дорожек простаивает, - ответил специалист, словно чувствуя вину за затеянную модернизацию объекта.

Однако ни картина слаженного труда корпусников, ни подробные объяснения радушного руководителя центра не повлияли на желчный настрой корреспондентки. Опять на страницах газеты появилась очередная утка. "К моему приезду на СРЗ подготовились основательно. Подняли на слип всего три плавсредства вместо шести. А что ремонтируется в доке, так и не показали".

Потуги метеоролога докопаться до "истины" не обошли вопроса эмиссии ценных бумаг. Суть в том, что завод стал интересен многим известным компаниям благодаря своим проектам и выигранным тендерам. У предприятия сложилась репутация надежного партнера, выполняющего самую сложную работу качественно и в срок. Это касается не только судоремонта. В данной области репутация НСРЗ незыблемо высока на протяжении более чем полувека и подтверждена международными сертификатами. Не случайно государство доверило заводу ответственное задание - восстановление пограничных кораблей.

В последние годы коллектив ОАО "НСРЗ" уверенно специализируется на производстве металлоконструкций и выполнении заказов для нефтяной промышленности. К примеру, в строительстве подводных оснований нефтедобывающих платформ во Врангеле по проекту "Сахалин-2" участвовало около тысячи заводских менеджеров и электросварщиков. Бригада маляров НСРЗ блестяще проявила себя в Де-Кастри на строительстве нового пирса для компании "Эксон". Совсем недавно, в апреле, завод досрочно выполнил государственный заказ на изготовление металлоконструкций для укрепления береговой полосы пострадавшего от землетрясения Невельска. Нет сомнений и в том, что коллектив НСРЗ примет самое непосредственное участие в грандиозном проекте ВСТО и строительстве нефтепорта в Козьмино.

Все это вместе взятое позволило заводчанам надеяться на возможность поступления крупных инвестиций, необходимых как воздух, для приобретения современного технологического оборудования, станков, сварочных агрегатов и нового дока в том числе. Получить необходимые средства предполагается за счет дополнительного выпуска акций. И в первую очередь возможность приобретения ценных бумаг будет предоставлена акционерам.

Хотя вопрос об эмиссии находится в дискуссионной стадии и не является секретом, корреспондент с дипломом метеоролога рождает для горожан очередную сенсацию о том, что рядовые держатели акций "пролетели, как фанера".