ТГЭУ развивается в русле своей специализации

В эпоху перемен многие высшие учебные заведения открыли большое количество новых, непрофильных, но модных специальностей. Тихоокеанский государственный экономический университет решил пойти другим путем, акцентировав свое внимание сугубо на экономических и технологических специальностях. Результат не заставил себя долго ждать: сегодня по подготовке специалистов в таких областях как финансы, товароведение, пищевые технологии, ему нет равных на всем Дальнем Востоке, а выпускники ТГЭУ востребованы как государственными учреждениями, так и частными компаниями.

О сегодняшнем дне университета в интервью "ЗР-Диалог" рассказал ректор ТГЭУ, доктор экономических наук, профессор Виктор БЕЛКИН.

- Виктор Григорьевич, какие новые специальности появились в последнее время в университете?

- За последние годы мы открыли такие новые направления подготовки, как налоги и налогообложение, антикризисное управление, юриспруденция. Причем юристов мы готовим с экономической специализацией: юрист в бухгалтерском учете, юрист-товаровед и т.д.

На сегодняшний день ТГЭУ ведет подготовку по 21 специальности, и открывать новые направления мы пока не собираемся. Мы являемся лидерами в своей нише - экономика и пищевые технологии. И развиваться будем именно в этом направлении.

- По подготовке специалистов в области товароведения и пищевых технологий ТГЭУ является ведущим вузом на Дальнем Востоке. Как удается удерживать первенство?

- Уже больше 20 лет наш вуз развивается как учебно-научно-производственный комплекс. У нас созданы специализированные лаборатории, опытное производство. И мы в этом направлении могли бы сделать еще больше, если бы у нас было достаточное количество помещений. И нужно сказать, что конкурс на специальности, связанные с пищевыми технологиями, ежегодно повышается. Самое для нас приятное то, что сюда приходят абитуриенты, которые точно знают, кем они будут работать. Мы эти специальности будем поддерживать всегда, потому что именно они дают нам наибольшее число научных трудов. Ведь наука, связанная с пищевыми технологиями, от политики не зависит и будет востребована всегда, на нее есть спрос в том числе и со стороны бизнеса. Поэтому сейчас мы разрабатываем идею создания биотехнологического кластера. В этом вопросе мы сотрудничаем с ТИНРО-Центром, академическими институтами ДВО РАН, ВГМУ. Разработок у нас очень много - и по дарам тайги, и по морепродуктам, и по медицинским препаратам, - но пока нет последовательного перехода от исследований и опытного производства до серийного выпуска продукции. Чтобы процесс разработки и серийного производства увязать в единый процесс, мы и работаем над созданием биотехнологического технопарка. Биотехнологии наряду с нанотехнологиями бурно развиваются сегодня во всем мире и имеют очень высокую долю доходности.

- Сегодня о качестве образования в том или ином вузе судят в первую очередь по востребованности выпускников на рынке труда. Выпускники ТГЭУ не имеют проблем с трудоустройством?

- Бренд ТГЭУ пользуется у работодателей большим доверием. И в первую очередь потому, что мы в свое время не стали в угоду времени открывать новые модные специальности, а развиваемся именно в русле своей специализации. И это дает свои плоды. Например, согласно опросу, проведенному компанией ФИНАМ, наш вуз попал в число 15 российских вузов, выпускники которых пользуются повышенным спросом у работодателей-бизнесменов. Для нас это очень приятная информация. В прошлом году 9 наших выпускников после прохождения всероссийского тестирования по специальности и английскому языку были приглашены на работу во всемирно известную компанию Pricewaterhouse Coopers. Это говорит о том, что образование, полученное в нашем вузе, соответствует высоким международным стандартам.

- Большое внимание в ТГЭУ уделяется и спорту. И это еще раз доказали теннисисты, тренирующиеся на базе вашего университета, ставшие обладателями Кубка европейских чемпионов по настольному теннису. Как президент федерации настольного тенниса в Приморском крае, расскажите, как удалось этого добиться?

- Владивосток всегда давал чемпионов в этом виде спорта в разных возрастных категориях, наши спортсмены попадали в сборную Советского Союза. Нынешний менеджер команды Александр АФОНИН, сам мастер спорта по теннису, наш выпускник, в свое время был вторым призером первенства Европы, неоднократный чемпион России.

В ТГЭУ этот вид спорта поддерживают давно. Один из залов мы сделали специализированным для настольного тенниса. В этом зале занимаются с 9 утра и до 9 вечера спортсмены разных возрастов. Зал оснащен японскими роботами, которые позволяют тренироваться на современном уровне, шлифовать технику игры. В зале проводится порядка 40 соревнований в год, в том числе Чемпионат ДФО и Первенство Дальневосточного округа. Это позволяет нам "выращивать" мастеров спорта на месте. Раньше перспективных ребят забирали на запад России и там доводили до уровня мастера спорта. Сегодня мы можем делать это и в Приморье. Сейчас у нас порядка 7 мастеров спорта. Из наших студентов и выпускников была первоначально сформирована команда "Дальэнергоспецпроект", которая участвовала в первой лиге, стала чемпионом и попала в суперлигу. Став дважды чемпионами суперлиги, команда получила право играть в европейском турнире. Со второй попытки команда дошла до финала и стала обладателем Кубка европейских чемпионов. Эта победа готовилась несколькими поколениями приморских спортсменов.

Елена ЛЕНСКАЯ.