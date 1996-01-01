Акция "Молодой специалист", прошедшая в ТГЭУ, показала, что выпускники вуза востребованы

У выпускников вузов сейчас самый горячий сезон - они защищают свои дипломные работы и выходят из стен альма-матер во взрослую жизнь. По оценкам психологов, процесс поиска работы является одним из самых ответственных и напряженных в жизни молодых людей. Для того чтобы помочь выпускникам пройти это первое профессиональное испытание наиболее успешно, вузы стараются предоставить выпускникам максимум возможностей.

Одним из самых эффективных методов взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей являются специализированные ярмарки вакансий, проходящие в стенах вузов. Это еще раз доказала акция "Молодой специалист", состоявшаяся на прошлой неделе в Тихоокеанском государственном экономическом университете. Подобные мероприятия важны не только для выпускников, но и для работодателей - об этом свидетельствовал тот факт, что в актовом зале ТГЭУ собрались представители более чем 70 производственных, аудиторских, страховых, туристических компаний, банков. И предлагали выпускникам те вакансии, которые соответствуют профилю именно этого вуза. Финансисты и экономисты, аудиторы и бухгалтеры, технологи общественного питания и заведующие производством, товароведы и специалисты в области стандартизации, сертификации и менеджмента качества - именно этих специалистов ждут сегодня в государственных учреждениях и частных компаниях. И все выступающие работодатели отмечали тот факт, что вуз сегодня выпускает действительно востребованных на рынке труда специалистов, с хорошей теоретической подготовкой и практическими навыками.

"Мы не первый год сотрудничаем с ТГЭУ, в наших отделах экспертизы и сертификации студенты университета проходят практику и стажировку, а после окончания вуза приходят к нам на работу, - говорит заместитель руководителя органа по сертификации Приморской торгово-промышленной палаты Светлана БЫКОВА. - И мы довольны качеством подготовки молодых специалистов".

К ее мнению присоединилось большинство работодателей, сотрудничающих с ТГЭУ не первый год.

"Акция "Молодой специалист" проходит в нашем вузе не первый год и уже стала традиционной, - говорит проректор по учебной работе ТГЭУ, кандидат технических наук, профессор Татьяна ЕЛИСЕЕВА. - И с каждым годом количество участников этой акции как со стороны студентов, так и со стороны работодателей увеличивается. Нас это не может не радовать. Поэтому я хочу выразить благодарность всем нашим партнерам, которые помогают нам в подготовке специалистов, предоставляя нашим студентам возможность прохождения практик и стажировок в ведущих компаниях Приморского края. Многие наши студенты совмещают работу и учебу начиная с третьего курса. Более того, в университете создан целый ряд экспериментальных производств, на которых также работают наши студенты. И мы это только приветствуем, потому что высококлассный специалист должен обладать не только глубокими теоретическими знаниями, но и практическими навыками. В этом году ТГЭУ выпускает более 2 тыс. молодых специалистов по 18 направлениям подготовки. И мы уверены, что все они найдут себе достойное применение в жизни, смогут построить карьеру именно в той области, которую выбрали 5 лет назад".

По словам начальника отдела высшего образования и науки Департамента образования и науки администрации Приморского края Екатерины ЧЕРНОВИЦКОЙ, работа по содействию трудоустройству выпускников ведется в ТГЭУ последовательно и планомерно. И самое главное заключается в том, что эту работу поддерживают потенциальные работодатели. Это говорит о том, что вузы и компании уже нашли общий интерес.