Прибыль от сайта - наш главный аргумент!

Как при помощи грамотно разработанного сайта увеличить прибыль? Об этом рассказывает специалист компании "Web-аргумент" Анатолий ПУЛЯЕВСКИЙ:

- Классический пример приносящего прибыль сайта - информационный портал, зарабатывающий деньги на продаже рекламы и размещении платных материалов.

Однако стоит оговориться - веб-ресурс не обязательно должен приносить деньги напрямую. Сайт может способствовать росту прибыли и косвенно, не участвуя в финансовых потоках.

Во-первых, сайт может сократить издержки на содержание отдела продаж. Например, интернет-магазины, которые позволяют увеличить объемы продаж без расширения торговых площадей и роста связанных с этим расходов.

Во-вторых, сайты могут способствовать привлечению клиентов. Так, корпоративные сайты работают не только на создание позитивного имиджа, но и помогают донести информацию о предлагаемых товарах и услугах до потенциальных клиентов. Причем затраты на подобное продвижение товаров и услуг несоизмеримо ниже, чем на рекламу.

В-третьих, сайты позволяют фирмам находить прямых поставщиков и работать с ними без посредников. Этот способ поиска поставщиков срабатывает вне зависимости от географического положения будущих партнеров по бизнесу.

Большинство преуспевающих компаний уже давно использует возможности Интернета для развития бизнеса. Поэтому совет тем, кто еще сомневается: помните, что веб-ресурсы являются мощным орудием увеличения прибыли. И чем раньше вы начнете его использовать, тем быстрее достигнете своих целей.

Досье Компания "Web-аргумент" является одним из опытнейших участников дальневосточного рынка интернет-услуг. Фирма предоставляет полный спектр квалифицированных услуг по разработке и продвижению web-ресурсов самой разной направленности: от интернет-магазинов до информационных порталов.

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