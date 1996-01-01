Мы открываем новые возможности для развития приморских компаний

Специализированная модель продаж для региональных клиентов, внедренная Банком ВТБ в 2005 г. и действующая в филиальной сети по всей России, определила работу с региональными клиентами в качестве одного из приоритетных направлений в деятельности банка.

О возможностях и новых предложениях для регионального бизнеса Дальнего Востока ДДГ "ЗР" рассказал управляющий Владивостокским Филиалом Банка ВТБ Алексей СОЛОДУШКО.

- Алексей Валерьевич, насколько динамично идет развитие филиала? С какими итогами вы вошли в 2008 г.?

- Минувший год был богат на события: это и внедрение новых банковских продуктов, и открытие дополнительного офиса во Врангеле, и миграция розничных активов из ВТБ в ВТБ-24. Несомненно, нашу работу в 2007 г. можно уверенно назвать эффективной. Доля филиала на финансовом рынке Приморья увеличилась в 2 раза, это хороший показатель, наш кредитно-документарный портфель вырос почти до 5 млрд руб.

- Какие методы работы с клиентами являются приоритетными для филиала и помогают достигать высоких результатов?

- Мы стремимся не просто выстроить с компаниями отношения по принципу "Банк- Клиент", приоритетом для нас является налаживание устойчивых, долгосрочных партнерских отношений с интересными, развивающимися предприятиями края. Мы стараемся внимательно изучить финансовые потребности наших партнеров. Так, очевидно, что любому предприятию, работающему на перспективу, необходимы средства на развитие. Это могут быть собственные средства, средства акционеров, но в основном предприятия развиваются за счет банковских кредитов. В этом случае ВТБ предложит, исходя из нужд клиента, необходимый кредитный продукт.

Если компания занимается внешнеторговой деятельностью или планирует ее развивать, банк готов предложить ей операции внешнеторгового финансирования, оперативное прохождение всех платежей, выгодные условия по конверсионным операциям, хеджирование валютного риска. Имея наивысший рейтинг среди российских банков, ВТБ может организовать для своих клиентов привлечение средств иностранных банков по минимальным ставкам на длительный срок. Наличие филиалов ВТБ в Китае и Индии открывает перед нами новые возможности при финансировании импортных контрактов в азиатском регионе.

Если же у предприятия есть свободные денежные средства, банк готов предложить линейку продуктов, начиная от овернайтов и заканчивая депозитами, векселями на любые сроки с начислением повышенных процентных ставок.

- Какие сделки за 2007 г. были наиболее интересными с точки зрения реализации?

- Главная цель банка - предложить клиенту продукт, максимально удовлетворяющий его потребностям. Так, для компаний Приморья, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, очень важно минимизировать валютные риски при совершении экспортно-импортных операций. В 2007 г. филиал заключил с одним из крупнейших в нашем крае участников ВЭД сделку валютный опцион, став первым банком в Приморье, предлагающим услуги в области страхования валютных рисков для своих клиентов. В рамках данной сделки компания, по сути, нивелирует риск негативного изменения валютного курса при проведении конверсионных операций. В настоящее время все больше крупных компаний Приморского края не только заинтересованы в использовании данного продукта для повышения эффективности планирования своей внешнеэкономической деятельности, но и активно с ним работают.

Также в 2007 г. был реализован ряд сделок, направленных на развитие отдельных отраслей приморской экономики: это финансирование поставок продукции и оборудования в рамках контрактов с крупнейшими предприятиями пищевой отрасли края, финансирование работы муниципальных предприятий коммунальной сферы, реализация сделок, по финансированию импортных контрактов на покупку сельскохозяйственной техники. Кроме того, в 2007 г. были реализованы сделки по финансированию судостроительных контрактов одной из крупнейших транспортных групп России.

Большой популярностью у наших клиентов пользуются депозиты "овернайт". Главное преимущество этой услуги заключается в том, что остающиеся на счете клиента свободные средства, размещаются в депозит на ночь, а возврат средств и выплата процентов происходят в начале следующего рабочего дня. При этом процентная ставка зависит от конъюнктуры межбанковского рынка и, как правило, значительно превышает процентные ставки по такой услуге, как "начисление процентов на среднедневные остатки". Сегодня данная услуга востребована транспортными, торговыми, финансовыми и строительными компаниями Приморского края.

- Что нового предложит Банк ВТБ региональным клиентам в 2008 году?

- Мы предлагаем нашим клиентам ряд новых продуктов. Так, депозит с возможностью пополнения и частичного снятия - еще один способ увеличить прибыль компании, обеспечив при этом максимально комфортные условия ведения бизнеса.

Долгосрочное кредитование сроком до 7 лет необходимо предприятиям, у которых существуют потребности в финансировании приобретения оборудования, транспорта и других видов техники. Также мы можем предложить этот продукт компаниям, планирующим реконструкцию и расширение мощностей.

Кроме того, в 2006 г. Банком ВТБ совместно с ЗАО Банк "Национальная факторинговая компания" (НФК) запущен проект "Синдицированный факторинг". В рамках проекта Банк ВТБ предлагает своим клиентам услуги факторинга, который обеспечивает клиентам ВТБ ряд значительных преимуществ. Во-первых, обслуживание осуществляется на площадках ВТБ, то есть в одном месте клиент может получить полный спектр банковских услуг, включая услуги специализированной факторинговой компании, имеющей десятилетний опыт работы в данном сегменте рынка. Во-вторых, разветвленная филиальная сеть НФК позволяет наиболее качественно работать с дебиторами, бизнес которых расположен на территории других регионов нашей страны. Кроме того, являясь членом двух наиболее авторитетных факторинговых организаций мира (International Factors Group и Factors Chain International) НФК может предложить корпоративным клиентам ВТБ услуги международного факторинга. Нельзя не отметить уникальную продуктовую линейку НФК и возможность использования современных технологий для осуществления удаленного доступа к информационной системе НФК (электронный факторинг), что в сочетании с возможностями, предоставляемыми корпоративным клиентам Банком ВТБ дает мощный импульс к росту объемов бизнеса российских компаний, а также к совершенствованию их бизнес-процессов.

- Каковы перспективы развития бизнеса с региональными клиентами в вашем филиале?

- Мы ставим перед собой серьезные, достаточно амбициозные цели: стать одним из лидеров банковского сектора Приморья. Профессиональная команда, универсальная продуктовая линейка и стремление установить, прежде всего, партнерские отношения с каждым клиентом - это залог нашего развития.