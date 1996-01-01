Сбербанк России ОАО: начните с малого

Ежедневно мы становимся потребителями, и от того, каким будет качество товаров и услуг, зависит - посетим мы этот магазин, парикмахерскую, кафе или автозаправочную станцию еще раз. Финансовый оборот коммерческого предприятия, пусть даже самого небольшого, также находится в прямой зависимости от наших предпочтений. А значит, дальновидный предприниматель постоянно задумывается над тем, как сделать бизнес более эффективным и конкурентоспособным.

Первые шаги вместе со Сбербанком

Благодаря финансовому содействию Приморского ОСБ № 8635 многие индивидуальные предприниматели края создали собственные бренды. ИП Ледовских О.В. известен Приморью широкой сетью магазинов "Спектр техники". ИП Трегубов В.Ю. и его торговая марка "Домотехника" стали популярными уже далеко за пределами Приморского края.

В каждом малом начинании при желании можно найти большой потенциал. Сотрудники Сбербанка ищут его вместе со своими клиентами. Так, ИП Новикова И.В., воспользовавшись кредитом Сбербанка, открыла новый магазин для будущих мам "Sweet Mama". Она единственный представитель этой торговой марки во Владивостоке. ИП Гасанов В.А. открыл новый магазин автотоваров в п. Славянка; ИП Савченко Е.В. - супермаркет строительных материалов в п. Угловое. ООО "Норд М" смогло расширить собственную торговую деятельность и прочно закрепиться на рынке, в сфере оптово-розничной продажи японской косметики известных торговых марок ("Shiseido", "Kanebo", "Kose") через торговую сеть магазинов "MEGUMI".

Сотрудничество с предприятиями аграрно-промышленного комплекса в Сбербанке также носит продуктивный характер. Второй год подряд между банком и Администрацией Приморья действует соглашение о возмещении части затрат на уплату процентов по кредиту Сбербанка.

Сельскохозяйственное предприятие ООО "Хороль Зерно" увеличило посевные площади, приобрело новое оборудование, создало новые рабочие места, а также развивает благотворительную деятельность во многом благодаря вышеназванной схеме сотрудничества с банком.

На основании достигнутых договоренностей администрация Приморского края субсидирует процентные ставки по кредитам Сбербанка России ОАО для представителей малого бизнеса, занимающихся производством товаров и услуг на экспорт.

Большие перспективы малому бизнесу

Предприниматели подчас раздумывают, станет ли бизнес выгодным, если воспользоваться кредитом? В Сбербанке России ОАО есть ответ и на этот вопрос. Уже второй год по инициативе Дальневосточного банка Сбербанка России действует программа по поддержке малого и среднего бизнеса. Весенние акции банка для дальневосточных предпринимателей становятся хорошей традицией. Вот и с 19 мая по 18 июля Сбербанк запускает новое предложение для своих клиентов - "Малому бизнесу - большие скидки". А именно всем клиентам Сбербанка, которые обратятся за кредитом в указанный период времени и получат до 28 июля положительное решение, будет предоставлена 20% скидка на базовый комплекс банковских услуг в течение всего срока действия кредитного договора. Новые клиенты банка при открытии расчетного счета также получают скидку. В этом и состоит реальная выгода кредитования в Сбербанке.

Малый не значит слабый. Исходя из этой аксиомы, Сбербанк России ОАО стимулирует своих клиентов к новым свершениям. 1 мая стартовал ежегодный конкурс "Лидер малого бизнеса". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июля 2008 г. Окончательные итоги будут подведены 1 сентября.

Во время подведения итогов экспертной комиссией будут учтены стабильные доходы компании или индивидуального предпринимателя, скрупулезность по выплате долга, желание воспользоваться большим перечнем услуг банка для развития собственного дела. Победителей, имена которых назовут по четырем номинациям, в качестве приза ожидают индивидуальные тарифы и ставки по услугам банка на 2009 г.

Померяться силами смогут все представители малого бизнеса, имеющие счета в отделениях Сбербанка России, расположенных на территории Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской, Амурской областей и ЕАО, или открывшие счет в период проведения конкурса.

Примечательно, что бизнесмены-победители прошлых лет вновь подали заявки на участие. А значит, такой конкурс в силе сделать и ваше дело более прибыльным.

Май оказался удачным месяцем для клиентов Сбербанка России ОАО и по другой причине. 15 мая Администрация Приморья при финансовой поддержке Сбербанка подвела итоги конкурса "Предприниматель Приморья-2007". Валерий ПЫТНЕВ, председатель правления Дальневосточного банка Сбербанка России, прибыл во Владивосток специально для того, чтобы поздравить и наградить победителей. Он искренне порадовался тому, что успехи многих номинантов стали возможны благодаря сотрудничеству со Сбербанком.

Малому бизнесу - зеленый свет

Сегодня Приморское отделение №8635 предлагает представителям малого бизнеса широкую линейку кредитных продуктов.

Один из них - кредит для малого бизнеса, с помощью которого можно получить денежные средства в размере до 750 тыс. руб. по упрощенной схеме за 7 дней, без залога и поручительств. Срок кредита - 1 год, под 16% годовых. Кредит не имеет целевого характера.

Кредиты для представителей малого бизнеса предоставляются на длительные сроки - до 7 лет. Важным преимуществом кредита от Сбербанка является то обстоятельство, что кредит может быть обеспечен залоговым имуществом лишь на 25%. В целом если сумма кредита менее 1 млн руб., то залог страховать нет необходимости. При больших суммах вопрос о необходимости страхования залога банк решает индивидуально с каждым клиентом. Беззалоговое обеспечение возможно для клиентов, кредитующихся в Сбербанке не менее 3-х лет.

По словам Алексея ВЛАДИМИРОВА, начальника управления кредитования Приморского ОСБ №8635, безусловным преимуществом Сбербанка является инвестиционное кредитование, в том числе для малого бизнеса. Клиент может взять средства на строительство, покупку оборудования и недвижимости, возмещение ранее произведенных инвестиционных затрат, создание нового производства и т.п.

В частности, Сбербанк предлагает и такой интересный продукт, как кредитование под залог коммерческой недвижимости. Предприниматель может потратить средства на любые цели, предусмотренные уставом. В этом случае используется упрощенная схема инвестиционного кредитования. Алексей Владимиров замечает, что максимальная сумма кредита составит до 80% от стоимости недвижимости. В Сбербанке России предпринимателю постараются найти такое оптимальное решение, чтобы ежемесячные платежи, поступающие от арендаторов коммерческой недвижимости, покрывали его затраты на выплату долга.

Покупайте больше - платите меньше

Сбербанк России ОАО разработал и целый ряд новых продуктов, специально предназначенных для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Сегодня малый бизнес Приморья получил возможность открывать рамочную кредитную линию (РКЛ) на 3 года. Таким образом, предприятия и предприниматели могут заключать с банком любое количество договоров в обозначенный период с оборачиваемостью очередного транша до 1 года. Общая сумма договоров не должна превышать общий лимит рамочной линии.

Преимущество данной услуги заключается в том, что теперь предприниматель не должен предоставлять обновленный пакет документов при открытии следующего договора. Кроме того, в течение 3-х лет он получает возможность пользоваться несколькими кредитными продуктами.

Приморское отделение №8635 представляет еще один новый формат работы с юридическими лицами и предпринимателями - пакетное (комплексное) обслуживание. Пакет "Индивидуальный" формируется из любых услуг банка. К примеру, при покупке 3-х банковских услуг клиенту предоставят скидку в размере 5% по расчетно- кассовому обслуживанию, в том числе на открытие расчетного счета, оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, прием денежных средств на счет и перечисление со счета и т.д. Бизнесменам, желающим расширить сотрудничество с банком, предлагают также скидки в размере 10% и 15% от действующих тарифов.

В целом преимущества сотрудничества со Сбербанком России очевидны - это экономия денег на комиссии банку, индивидуальные тарифы, неограниченный срок действия пакета и соответственно льготных тарифов. Сбербанк выведет ваш бизнес в лидеры!