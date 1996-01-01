На франшизе можно сэкономить

- В страховании существует много специальных терминов. К числу особенно настораживающих клиента часто относят понятие "франшиза". Так ли это?

Отвечает генеральный директор страхового агентства "Бирюков и партнеры" Сергей БИРЮКОВ:

- Действительно, зачастую приходится сталкиваться с неоднозначным отношением страхователей к включению в условия страхования "франшизы". Поскольку она является неоплачиваемой частью ущерба, настороженность клиента является вполне объяснимой. Зачем же применяется франшиза и насколько это проблемно для клиента?

Для начала отметим, что данное понятие широко используется в международной практике страхования, и отношение к нему там вполне позитивное. Применяют ее, во-первых, когда прошедший убыток является незначительным. В этом случае нет экономической целесообразности его регулировать - клиент потеряет больше денег и времени, чем получит от страховки.

Во-вторых, в период действия договора страхования могут происходить естественные, планируемые "убытки" с застрахованным имуществом. Например, в отношении грузов существует понятие "естественный износ груза в пути", и страховщик вычитает из величины ущерба те допустимые статистические потери в стоимости объекта страхования, давно присутствующие в практике транспортировки грузов. И, наконец, основная причина вытекает из одного из базовых принципов страхования: страхователь должен относиться к своему имуществу с той же степенью заботливости и бережливости, как если бы оно не было застраховано. Здесь франшиза - это доля солидарной ответственности страхователя в убытке, обязывающая клиента самостоятельно покрывать мелкие потери, но иметь полные страховые гарантии от серьезных опасностей.

Дополнительно следует отметить: чем выше величина франшизы, тем меньшую ставку страхования получает клиент. В итоге можно сэкономить на стоимости страхования, варьируя величину франшизы.